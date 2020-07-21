نصائح لاستخدام واقي الشمس خلال فترة الصيف

صحة

واقي الشمس أو الصن بلوك، هو المستحضر الأكثر أهمية خلال فترة الصيف، فهو بمثابة منقذ البشرة من الحروق وأشعة الشمس الضارة التي تسبب التجاعيد المبكرة، ولوضع واقي الشمس أسس وقواعد وفق أطباء الجلد يجب إتباعها بعناية للحصول على أفضل نتيجة، خاضة خلال فترة الصيف الحارة، وقضاء وقت ممتع في الساحل الشمالي.

ويقدم لك موقع "هن"، نصائح وضع واقي الشمس، بحسب موقع "ويب مد" الطبي المتخصص.

نصائح وضع صن بلوك

طبقة سميكة

استخدمي ملعقة كبيرة من واقي الشمس (على الأقل 25 عامل حماية من الشمس) على وجهك، ونحو 2 أونصة لجسمك، فمن المحتمل أنك تحصل على عامل حماية من الشمس 10 من عامل حماية 30.

ضعيه مباشرة على وجهك

بدلاً من وضع كمية ضخمة على يديك ووضعها، تساعد هذه التقنية على امتصاصها بسرعة أكبر وبشكل متساوٍ.

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واقي الشمس أولاً ثم المرطب

من الأفضل وضع واقي الشمس على بشرتك النظيفة والجافة، ثم وضع الكريم المرطب.

استخدم واقي الشمس يوميا

يقول أطباء الجلد أن التعرض لأشعة الشمس هو أمر يحدث بشكل يومي، ويجب استخدامه يوميا وليس علىا لبحر فقط.

ضع واقٍ من الشمس قبل الخروج

تحتاج واقيات الشمس الكيميائية إلى وقت ليتم امتصاصها في الجلد لتكون فعالة، لذا تتطلب بداية 20 دقيقة تقريبًا.

أكسيد الزنك لحماية فورية من أشعة الشمس

كل من الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم من المعادن التي تحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية، لذلك فهي تعمل بشكل أسرع من المكونات الكيميائية الواقية من الشمس، والتي يجب امتصاصها لتحويل الضوء إلى طاقة حرارية في بشرتك.

جددي واقي الشمس كل 90 دقيقة

العديد من واقيات الشمس تصبح غير مستقرة أي غير فعالة عند التعرض لأشعة الشمس، ويتوقف ببساطة بعد وقت من وضعه عن العمل، لذلك عليك استخدام المزيد منها كل بضعة ساعات.

رج الزجاجة

يجب رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام لخلط الجسيمات التي قد تكون متكتلة في الحاوية.

كل جسمك

استخدميه على جميع أجزاء بشرتك المعرضة للشمس، بما في ذلك الأذنين والظهر والكتفين وظهر الركبتين والساقين.