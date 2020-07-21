عبد الله رشدي يعلق على أزمة الساحل: الواجب إغلاق كل هذه الأماكن

علاقات و مجتمع

بات الداعية عبد الله رشدي، لا يترك شيئًا جدلي إلا ونوه وتحدث عنه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي كان أخرها أزمة منع سيدة محجبة في إحدى قُرى الساحل الشمالي من التواجد بحمام السباحة، والتي عُرفت بـ "أزمة الساحل".

ودون "رشدي" عبر صفحته، قائلًا: "كل الأماكن التي تشترط على النساء خلع حجابهن فعلى أصحاب هذه الأماكن وِزْرٌ لأنهم خصَّصوا مكاناً تُمنَعُ فيه الطاعةُ وتُيَسَّرُ فيه المعصية، سواء كانت مطاعم أم حمامات سباحة، ومن يقومون بتنفيذ هذه الأوامر عُصاةٌ لله في شرعِه، فكيف يأمر الله بشيءٍ ثمَّ تقوم أنت أيها العبد الضعيف بالإشراف على تنفيذ ما حرَّمه الله".

وتابع: "مثل ذلك حاناتُ شرب الخمر وأماكن بيعها والملاهي الليلة فيحرم إنشاؤها والعمل فيها، ويأثمُ فاعلُ ذلك وكلُّ من يَسَّرَ حدوثَ ذلك، والواجب إغلاق كل هذه الأماكن فإن ما عند الله لا يُطلَبُ إلا برضاه، فلا تطلب الغنى بالعمل فيما حرم الله أيها العاقل".

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قصة أزمة الساحل

وشهد حمام السباحة بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي أزمة كبيرة حكاها أحد المواطنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بسبب وجود فتاة ترتدي المايوه الشرعي داخل حمام السباحة.

وسرد "مصطفى" تفاصيل الواقعة التي وثقها بالفيديو قائلًا: "طبعا كل الناس اللي عرفاني عارفة أني مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة بس حصلت معايا النهاردة.. مشكلة أنا شايف أنها ماينفعش نسكت عليها عشان دي هتكون مثال لنا ولأخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير ولازم الناس دي تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير في مجتمعنا".

وأضاف: "ده مثال واقعي حصل لمراتي النهاردة وأنا معاها في pool في ستيلا الساحل، لقيت سكان جايين يقولولها واحنا فى الماية ماينفعش تنزلي باللبس ده أو بالمايوه ده!! قالت ليه بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط" متابعًا: "واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد وييجى ناس يقولوا لها اخرجي عشان أنتي لابسة مايوه شرعي ومضايقة عيوننا بيه!! هنا كله لابس بيكينى أو one piece".