بـ"شورت وكات".. سوسن بدر تخطف الأنظار على الشاطئ

لايف ستايل

إطلالة صيفية شبابية، لفتت بها الفنانة سوسن بدر الأنظار، في أحدث ظهور لها على أحد الشواطئ الساحلية، وسط تفاعل واسع من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرها محرك البحث "جوجل" في مصر.

ظهرت "بدر" بشورت "جينز" غير منقوش، و"توب كات" فاتح اللون، مع شعرها القصير الذي يجمع بين الأبيض والرمادي الفاتح، مرتدية في إحدى الصور المتداولة نظارة شمسية متوسطة الحجم، بينما أطلت في صورة أخرى بنظارة طبية خلال اصطحاب كلبها معها.

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "نفرتيتي العصر الحديث على شاطئ البحر"، و"أنا بحبك جدا، لكن شايف إن اللبس مش مناسب لسنك"، و"لبس حلو ومناسب مع جو المصايف"، و"سوسن بدر شكلها أصغر مني.. رغم إني معدتش الـ25 سنة".

Advertisements

سوسن بدر تتحدث عن "لوك" الشعر الأبيض

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن سر تفضيلها للون الشعر الابيض مشيرة إلى أن ذلك يعكس طبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها الأن، قائلة خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الأن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أنا ماعنديش فلسفة في اختياري للون الأبيض لشعري لأنها بتعكس سني دلوقتي من عشر سنوات فاتوا كان شكلي مختلف دلوقتي شكلي أتغير كل الحكاية عاوزة أبان زي ما أنا".

وأضافت: "شكلي كده مش قلقانة من الشعر الأبيض ولا من خطوط السن وعلامات الزمن الي تحت عيني، بالعكس دي بتعكس التجربة الحياتية الي عشتها".