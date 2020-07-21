أحدث إطلالات نانسي عجرم تتألَّق بأزياء بطبعة الفهد برفقة ابنتها

تشارك النجمة نانسي عجرم متابعيها عبر "إنستغرام" بصورها مع بناتها بين الحين والآخر، وتتميّز هذه الصور بالعفوية كما تحرص نانسي دائماً على الإطلالة بأناقة وبأسلوب كاجول خصوصاً في صورها العائلية.وفي أحدث صورة نشرتها النجمة اللبنانية على إنستقرام، ظهرت مع ابنتها الكبرى ميلا، وعلّقت على الصورة بإيموجي قلوب.



أطلّت نانسي بكامل أناقتها، بفستان ماكسي طويل بنقشة النمر وبدرجات مختلفة من البيج والبنيّ، وتميّز الفستان بأكمامه الطويلة والفضفاضة وقماشه الشفاف وقصة الصدر v neck. وزيّنت اللوك بسلسال ذهبيّ ناعم وخاتم بسيط، كما أكملت الإطلالة بحذاء مفتوح أسود.



ومن الناحية الجمالية، تألقت بمكياج سموكي ناعم بدرجات الألوان الترابية مع أحمر شفاه بلون نيود. كما تركت شعرها منسدلاً مع تصفيفة التموجات، أما ميلا، فأطلت بجمبسوت باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مثل والدتها تسريحة الشعر المنسدل.



بالعودة إلى أرشيف إطلالات نانسي عجرم، نلاحظ أنها اعتمدت في السابق هذه النقشة خلال إطلالتها على المسرح. ورغم أنها طبعة جريئة، إلا أن نانسي تعتمدها بأسلوبها الناعم البعيد عن المبالغة. ففي إطلالة خلال حفل في الدوحة، تألقت على المسرح بفستان طويل بنقشة النمر، ونسّقت معه حزاماً من الجلد الأسود حدّد خصرها وقوامها الرفيع.

واختارت نانسي إطلالة أنيقة بجمبسوت مع ياقته مفتوحة على شكل V وأكمامه طويلة، ونسقت معه مجوهرات ذهبية ناعمة.

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