دبي تطلق ختم "دبي الضمانة" لتأكيد تطبيق المنشآت السياحية والتجارية بروتوكولات السلامة والصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت دبي اليوم الثلاثاء مبادرة للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية بما فيها الفنادق ومحلات تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت دائرة دبي للسياحة في بيان صحفي اليوم إن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم، لاسيما مع بدء استقبال السُيّاح من الخارج اعتبارًا من 7 يوليو الجاري، وكذلك لطمأنة مرتادي تلك الوجهات من داخل الدولة وتشجيع السياحة الداخلية.

وبحسب البيان فإنه يجري التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، ودائرة التنمية الاقتصادية "اقتصادية دبي"، و"بلدية دبي".

وستمنح بلدية دبي ختم "دبي الضمانة" (DUBAI ASSURED) للفنادق، ومحلات تجارة التجزئة، والمطاعم والوجهات السياحية التي امتثلت لجميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن هذه الجهات الحكومية الثلاث، وبما يتوافق مع البروتوكولات الوقائية المُوصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه سيتم منح ختم "دبي الضمانة" مجاناً وسيكون صالحاً لمدة 15 يوماً، وسيُجدد كل أسبوعين بعد جولات لموظفي الجهات المختصة لتفقّد تلك المنشآت.

وبحسب البيان فإنه مع إعادة فتح العديد من المرافق العامة والخاصة بما فيها الشواطئ ومراكز التسوق والمطاعم وأحواض السباحة وملاعب الغولف، وكذلك استئناف الأنشطة السياحية مثل الرياضات المائية، والتخييم، فإن ختم "دبي الضمانة" سيغطي كافة الأماكن التي يتم فيها التعامل مباشرة مع الزوار في مختلف أنحاء المدينة.

وذكر البيان أنه تم التدقيق على أكثر من ألف منشأة حتى الآن للوقوف على مدى امتثالها للمبادئ التوجيهية، وإذا ما كانت مؤهلة للحصول على الختم.

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وقال البيان إن هذه المبادرة تسهم في طمأنة الضيوف بالتزام الجميع بإجراءات السلامة والصحة العامة التي أقرتها الجهات المعنية في كل مراحل رحلة الزوار بما فيها الفنادق والمعالم السياحية ومراكز التسوق ومحلات التجزئة والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه، كما يمكن للمؤسسات إبراز التزامها بإجراءات الصحة والسلامة من خلال استخدام هذه الهوية المرئية في اتصالاتها وحملاتها التسويقية.

ونقل البيان عن هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة": "إنّ الاستراتيجية الناجحة التي تبنّتها حكومة دبي في التعامل مع جائحة "كوفيد-19" قد ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف استقبال الزوار والسُيّاح".

وأضاف: "تحرص دبي على تطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة كونها وجهة عالمية، كما أنها تسّخر كافة إمكاناتها في القطاعين العام والخاص لتطوير مبادرات تسهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية".

ويتزامن إطلاق هذا الختم مع حصول دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهو ما يؤكد دقة بروتوكولات الصحة والسلامة والتنظيف والتعقيم التي تتبعها المدينة والتي تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، بحسب المري.

ونقل البيان عن قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي قوله "إن الالتزام الذي أظهرته المؤسسات التجارية وامتثالها الكامل بالتدابير الاحترازية، قد أسهم في تمكين دبي من استئناف مختلف الأنشطة ضمن كافة المجالات، واستقبال الزوار من جديد".

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: في البيان "تتخذ بلدية دبي خطوات فعّالة نحو تعزيز الصحة والسلامة في دبي وكذلك عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها ضمن بيئة آمنة، مع التأكيد على أهمية تمتع الضيوف بإقامة مميزة، حيث تضمن الإجراءات الاحترازية في الفنادق ممارسة الضيوف لكافة الأنشطة بما فيها ارتياد الشواطئ مع استمرار المتابعة لضمان الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للتأكد من أن كافة الفنادق في دبي مهيأة لاستقبال الضيوف والاستمتاع بوقتهم في مكان صحي وآمن حيث تأتي صحة المجتمع كأهم الأولويات".