رش9 ألوان استثنائية ستكون موضة في خريف 2020

لا زلنا في الأسابيع الأولى من موسم الصيف، لكننا في الوقت نفسه نتطلع لبعض أكبر الاتجاهات التي من المقرر أن تهيمن على مشهد الموضة في سبتمبر المقبل. واليوم سنركز على اتجاهات الألوان التي رصدناها على مدرجات خريف وشتاء 2020/2021 لتحديد الظلال التي ستسود لبقية العام.

وحسب لياتريس أيسمان، المديرة التنفيذية لمعهد بانتون للألوان، فإن لوحة الألوان لخريف / شتاء 2020 تسلط الضوء على الرغبة في تجربة ألوان متعددة الاستخدامات وبارزة في الوقت نفسه.

من ظلال البرغندي الداكنة الغنية والعميقة إلى ظل الرمادي والبرتقالي، تعرفي معنا على أكبر اتجاهات الألوان التي نحن على وشك رؤيتها في كل مكان.

الأحمر النبيذي

يعد البرغندي من الألوان الشائعة خلال موسم الخريف، وقد شهدت مدرجات هذا العام بروز سلسلة من ظلاله، من الأحمر الكرزي إلى ألوان النبيذ العميقة والداكنة، كما شوهدت الظلال القوية على إطلالات كاملة من الرأس إلى أخمص القدم في تشكيلة كبيرة من المواد والأقمشة، من الكابات الجلدية إلى قطع الحياكة المريحة.

الأزرق الملكي

في حين أن مختلف ظلال الأزرق قد اجتاحت مدرجات الخريف، إلا أن ظلال الأزرق القوية والحيوية الجريئة هي التي لفتت انتباهنا حقًا، حيث ظهرت على مجموعة كبيرة من المعاطف والفساتين الجميلة.

ظلال الرمادي

حظي اللون الرمادي بشعبية واسعة على مدرجات خريف وشتاء 2020، حيث سيطر اللون المحايد على الإطلالات من الرأس إلى أخمص القدمين، وجاء الظل في أقمشة وأطوال وصور ظلية مختلفة، من البدلات إلى قطع الحياكة المكتنزة والمعاطف المذهلة، والسر وراء جمالية الإطلالات الكاملة بهذا اللون يتمثل في مزج الظلال المختلفة والأقمشة داخل إطلالتك، من درجات الرمادي الغامقة إلى الظلال الخفيفة.

أخضر الكرفس

أخضر الكرفس هو عبارة عن ظل الأخضر المائل للأصفر، وهو إضافة جديدة إلى مدرجات خريف وشتاء 2020، حيث رأيناه على بدلات التنورة من التويد، والفساتين الحريرية، وقطع الحياكة، وسيضيف هذا الظل النباتي النقي بلا شك لمسة متفائلة إلى إطلالاتك المحايدة لهذا الخريف.

أبيض حليب اللوز

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شهدت مدرجات أشهر العلامات التجارية من إيزابيل مارانت إلى ديور ظهور إطلالات كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين في ظلال دافئة من الأبيض، وبالتحديد ظل حليب اللوز، من بدلات البنطلون إلى قطع التريكو تميزت بمظهر أنيق وعصري فاخر.

البرتقال الطازج

شوهدت الظلال البرتقالية المشرقة والحيوية على العديد من المدرجات منسقة مع كل شيء، من الدنيم الأزرق إلى الجلد البني، حيث أضفت لمسة من الثقة والإبداع والسعادة على مختلف الإطلالات.

الأسود

بثت مدرجات خريف وشتاء 2020 روحًا جديدة في ظل الأسود، حيث شوهد اللون في جميع الصور الظلية والأنماط من الكابات الفخمة إلى الفساتين ذات الأكمام المنتفخة والمزينة بالكشاكش والأهداب.

بني التان

كان البيج بلا شك اللون المفضل لدى عشاق الموضة في العام الماضي، ولا يظهر الاتجاه أي علامات على التباطؤ. وجاءت درجات البيج بظلال مختلفة على المدرجات، من الكاميل المائل للوردي الفاتح إلى درجات الألوان الدافئة والرملية، لكننا أحببنا حقًا اللون البني الغامق التان ولون التوفي الذي ظهر على الأقمشة الفاخرة مثل الجلد.

الأخضر الزيتوني العسكري

شوهدت ظلال الأخضر الزيتوني الداكنة على مجموعة من الأقمشة من جلد الغزال إلى الحرير والجلد، وأضفت لمسة من الجرأة على التنسيقات الرائعة لموسم الخريف المقبل.

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