تعرف على مرض شقيقة زينة.. "بيقتل خلايا المخ"

صحة

تعرضت نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من شقيقة زينة، لـ"الوطن"، أن "نسرين" تعاني من نزيف بالمخ، حيث داهمتها الآلام منذ عدة أيام دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت "نسرين" تحت الملاحظة في العناية المركزة؛ للاطمئنان عليها.

ويرصد "هُن" كل مالا تعرفه عن نزيف المخ وفقًا لموقع WEBMD

ما هو نزيف المخ؟

نزيف المخ، هو أحد أنواع السكتة الدماغية، ناجم عن فتق شريان في الدماغ، مما يُسب نزيف موضعي في الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى حدوث نزيف يقتل خلايا الدماغ.

ويحدث عادًة عند صدمة أو تهيج في أنسجة المخ، تؤدي إلى تورم، تعرف باسم "وذمة دماغية"، تضغط على أنسجة المخ، وتقلل من تدفق الدم الحيوي وتقتل خلايا المخ.

أسباب نزيف المخ

هناك العديد من أسباب نزيف الدماغ، إليك أبرزها

رضوض الرأس

الإصابة الناتجة عن سقوط أو ضربة في الرأس، وهي السبب الأكثر شيوعًا للنزيف في المخ لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

ضغط دم مرتفع

ما يُسبب إضعاف جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، بالتالي حدوث نزيف الدماغ.

تمدد الأوعية الدموية

بسبب ضعف في جدار الأوعية الدموية التي تتضخم ويمكن أن ينفجر وينزف إلى الدماغ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.

شذوذ في الأوعية الدموية

قد تحدث تشوهات شريانية وريدية، تسبب ضعفا في الأوعية الدموية في الدماغ وما حولها، وخاصة عند الولادة، ولا يتم تشخيصها إلا في حالة تطور الأعراض.

اعتلال الأوعية الدموية

وهو خلل في جدران الأوعية الدموية، والتي تحدث في بعض الأحيان مع الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم، مما يسبب حدوث نزيف.

اضطرابات الدم أو النزف

يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية، بالتالي حدوث نزيف في المخ.

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مرض الكبد

يرتبط هذا الشرط بزيادة النزف بشكل عام.

أعراض نزيف المخ

هناك العديد من الأعراض التي تصيب الشخص خلال تعرضه لنزيف المخ

صداع حاد مفاجئ

ضعف في الذراع أو الساق

الغثيان أو القيء

التغيرات في الرؤية

صعوبة الكلام

صعوبة في البلع

فقدان التوازن

شعور غير طبيعي في حاسة الذوق

فقدان الوعي.

أنواع نزيف المخ

- نزيف داخل المخ

- نزيف تحت العنكبوتية

يحدث بين الدماغ والأغشية التي تغطيها

- نزف تحت الجافية

يحدث تحت الطبقة الداخلية من الجافية وفوق الدماغ

- نزف فوق الجافية

يحدث بين الجمجمة والدماغ

وكانت محكمة جنح العلمين، قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة شقيقة الفنانة زينة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانتها بالتعدي على موكله، داخل فندق بالساحل الشمالي، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم معاقبة شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنيه وواحد للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.