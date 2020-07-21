"شبيسي الموز وآيس كريم سخن".. وصفات "غير معتادة" لأطعمة مقلية في الزيت

مطبخ

وصفات غير تقليدية، لأطعمة ومأكولات "مقلية" في زيت ساخن، تطهى داخل العديد من المطابخ في مختلف دول العالم، وسط تساؤلات عن طرق إعدادها في المنزل، بغرض التنوع والاستمتاع بالمذاق المميز.

"هن" رصد أبرز المأكولات غير المألوفة التي يتم قدحها في الزيت الساخن من مختلف مطابخ العالم، خلال الفقرات التالية:-

طريقة عمل شيبسي الموز المقلي

وقدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، طريقة عمل شيبسي الموز المقلي، خلال حديثها لـ"هن".

مكونات شيبسي الموز المقلي

- موز

- القليل من الملح

- كركم

- 4 أكواب من الماء

- زيت

طريقة تحضير شيبسي الموز المقلي

- يجب تقطيع الموز إلى شرائح رقيقة للغاية.

- وضع شرائح الموز داخل إناء يحتوى على الماء.

- يجي إضافة رشة ملح وملعقة من الكركم على الموز الموضوع في الماء.

- في الخطوة التالية، يجب إحضار طاسة تحتوي على زيت غزير، وإشعال النار.

- يمكن استبدال الزيت، بوضع شرائح الموز في صينية بها 3 ملاعق من الزيت، ثم رش الملح عليه.

طريقة عمل آيس كريم المقلي

قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة"، على يوتيوب، خطوات إعداد آيس كريم المقلي.

مكونات آيس كريم المقلي

آيس كريم

الفانيليا

بسكوت مطحون

بيض

فانيليا

لبن

زيت

طريقة تحضير الآيس كريم المقلي

- يشكل الآيس كريم على هيئة كرات.

- وضع الآيس كريم في صينية على ورق زبدة.

- وضع الصينية في الفريزر حتى تتجمد.

- خلط الفانيليا والبيض سويا، ثم تغمس كرات الآيس كريم في الخليط.

- إضافة البسكوت المطحون على الكرات ثم البيض مجداا، ثم إدخاله إلى الفريزر مرة أخرى.

- وضع الكرات في زيت ساخن على نار هادئة، حتى يصبح لون البسكوت ذهبيا.

- ويمكن إضافة صوص الشيكولاتة والكراميل.

طريقة عمل الموز المقلي

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة سهلة وسريعة لتحضير الموز المقلي في المنزل:-

مقادير الموز المقلي

موز

دقيق

ماء

رشة ملح

Advertisements

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

سكر بوردة

قرفة مطحونة

طريقة تحضير الموز المقلي

- خلط الدقيق والبيكنج باودر سويا، ثم إضافة ورشة الملح والفانيليا.

- إضافة الماء على الخليط مع الاستمرار في التقليب، للحصول على قوام كريمي.

- تقليب الموز في الخليط، ثم اقليه في زيت غزير على النار.

- رش السكر البوردة والقرفة على الموز المقلي.

طريقة عمل حلوى الحليب المقلي

يقدم "هن" طريقة سريعة لتقديم حلوى الحليب المقلي، والتي تعد من أشهر الأطعمة بالمطبخ الإسباني:-

مقادير حلوى الحليب المقلي

حليب

بيض

قرفة

سكر

نشا

قشر ليمون

طريقة تحضير حلوى الحليب المقلي

- خلط قشر الليمون مع نصف كمية الحليب، وتركيهما يغليان على النار.

- تصفية الحليب من القشر.

- وضع السكر والنشا بالنصف الأخر من الحليب، وضع الخليط على النار، ثم ضيفي لهم الخليط الأول، واستمري في التقليب، حتى يتماسك القوام.

- وضع الخليط في قالب مدهون بالزيت، ومن ثم ضيفي له الخليط، وأدخليه إلى الثلاجة.

- قطعي القلب، وأغمسي كل قطعة بالبيض، وأقليها بالزيت، ثم رشي عليها القرفة والسكر، وتقدم باردة.

طريقة عمل الأرز المقلي

قدمت الشيف أميرة شنب، وصفة سهلة لإعداد كرات الأرز المقلي في المنزل، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"

مقادير كرات الأرز المقلي

كوبان من الأرز المستوي.

بيض.

كوب صوص مارينار.

جبنة موتزاريلا.

جبن بارميزان.

كوب بقسماط.

زيت للقلي.

طريقة تحضير كرات الأرز المقلي

- خلط الأرز بالجبنة البارميزان جيدا.

- تشكيل كرات من الخليط مع الجبنة الموتزاريلا، مع وضعه في البيض ثم البقسماط.

- وضع الكرات في زيت غزير ساخن.

- يمكن تقديمه مع صوص المارينار ورشة جبنة بارميزان.