سيدة تشكو زوجها: "لو امتنعت عن حقه الشرعي الملايكة تلعني؟".. وشيخ يرد

فتاوى المرأة

دوما ما تشكل العلاقات الزوجية، الكثير من التساؤلات، خاصة كل ما يتعلق بصحة الزوجين، وبالأحكام الدينية التي يهتم لها الزوجان، فلم يترك الدين أمرا إلا وسلط الضوء عليه، إلا أن البعض قد يجهل التفسير أو يحرف معناه.

وعلى هذا الجانب، استقبلت الإعلامية دعاء فاروق، مداخلة هاتفية لسيدة تدعى "منى" تشكو من كثرة طلب زوجها للعلاقة الحميمة خلال أوقات تعبها وإرهاقها، الأمر الدي بات يدفعها للرفض حتى قرر الزوج ابتزازها دينيا وتهديدها بأن الملائكة ستلعنها خلال النوم.

وقالت السيدة في شكواها: "حياتي ظاهريًا كويسة كنت بلبي على طول العلاقة، ولما أرفض يقولي الملايكة هتلعنك بيضغط عليا، ويبتزني من الضغط بقيت بنفر بقيت العكس برفض أكتر من ما بلبي مش حباه دلوقتي"، متساءلة عن صحة أن الملائكة ستلعنها بالفعل، كما يقول زوجها.

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وأجاب الشيخ، ضيف الحلقة على الإعلامية، في برنامجها "اسأل مع دعاء"، قائلا إن بعض الرجال يتخذون أحكام الدين بالاستعلاء والاستكبار، في حين تجد بعض النساء أن الدين ذل المرأة لزوجها وهذا أمر ضد أحكام الله.

واستند الشيخ، إلى قوله تعالى في سورة البقرة: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"

وأوضح أن قوله تعالى "وقدموا لأنفسكم" تعني الملاطفة والمداعبة عند العلاقة، قائلا: "لو تعبانة ومرهقة ومش قادرة أو مش بيديكي حقوقك الملايكة مش هتلعنك، إذا كان ربنا مش بيحاسب الشخص المريض لو نام وفاته فرض صلاة؟".

واختتم: "هتتحاسبي لو بصحة نفسية وصحية جيدة وبتمنعي نفسك بدون سبب عنه".