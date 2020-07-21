أطباء ورجال أعمال ومن الوسط.. مهن تفضلها الفنانات وبناتهن عند الارتباط

علاقات و مجتمع

شهدت الفترة الأخيرة، ارتباط الفنانات وبناتهن بعلاقات عاطفية، جاءت بإعلان خطبتهن أو زواجهن، وكانت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة، آخر المشاهير اللائي أعلن نبأ خطبتهن.

وربما يقع الاختيار العاطفي للفنانات وبناتهن من الوسط الفني ذاته، أو من مهن أخرى سواء رجال أعمال أو أطباء أو غير ذلك، ويرصد "هن"، في هذا التقرير مهن فضلتها الفنانات وبناتهن عند الارتباط.

شام الذهبي ومعتز نصير

عقب شهور من الشائعات التي دارت حول علاقتهما، أعلنت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، خطبتها لطبيب التجميل المصري معتز نصري.

ونشرت شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، الصور الأولى من حفل خطبتها العائلي، التي عقدت في منزلها، معلقة: "الأسرة تتحسن وفي حالة أفضل.. شكرًا لك يا معتز على صدقك وكونك أنت.. وتبين لي جانبا مختلفا من الحياة.. سأكون معك ولك إلى الأبد".

أمينة خليل وعمر طه

قبل أيام أعلنت الفنانة أمينة خليل، خطبتها من المهندس عمر طه، التي جاءت في حفل عائلي مقتصر على أقارب وأهل العروسين.

وعمر طه يعمل في مجال الهندسة، وارتبط بالفنانة أمينة خليل منذ قرابة العام، إذ أعلنت عن اقتراب موعد خطبتهما قبل عام خلال إحدى حواراتها الصحفية.

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نيللي كريم وعمر إسلام

وفي الشهر الماضي، أعلنت الفنانة نيللي كريم خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، بعد عدد من الشائعات لاحقتها حول ارتباطها، كانت تقابلها بالنفي ومن ثم أعلنت نبأ خطبتها.

وعمر إسلام، رجل أعمال شهير، ولديه سلسلة مطاعم وكافيهات، وكان يدرس مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

قبل أشهر فوجئ الجميع بإعلان الفنان أحمد العوضي، عن حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي بادلته المشاعر ذاتها، الأمر الذي أدخلها في مشاجرة مع شقيقها وائل عبدالعزيز، لكن الثنائي لم يتراجع عن حبهما.

وفي رمضان الماضي، علم متابعو الثنائي بإعلان زواجهما، الذي جاء عبر تغيير الحالة الاجتماعية لهما عبر "فيس بوك"، إذ أعلن أحمد العوضي، عن زواجه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من خلال تغيير حالته الاجتماعية من أعزب إلى متزوج.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وقبل أيام من شهر رمضان الماضي، كان زواج الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والذي جاء في حفل عائلي داخل فيلا رجل الأعمال.

وظهرت "ياسمين" بإطلالة بسيطة، وفستان أبيض متوسط الطول، من دار أزياء جيوفينشي Givenchy العريقة.