علاقات و مجتمع
تزوجت بعد قصة حب استمرت 4 سنوات، بخلاف 3 سنوات قضياها سويا في فترة الخطوبة، لكنها اصطدمت بعد الزواج بواقع مرير، لا يشبه ما كان قبل الزواج، بدايةً من إجبار زوجها لها على ترك بيتها لأسبوعين، لخدمة والدته البالغة من العمر ثمان وخمسين عاما، إلى الإهانة بالسب والضرب على كل صغيرة وكبيرة، وأخيرا تهديدها بنشر صور خاصة لها على الإنترنت، بخلاف ما قام به بالفعل، وهو نشر أرقام هواتف شقيقاتها على المواقع.
بكلمات تسبقها دموع الحسرة، تحكي سهير مجدي، ما يفعله زوجها معها من بعد زواجهما بفترة قصيرة: "مابقتش باشوف بيتى، نسيته من كتر ما بروح أخدم فى بيت العيلة، بخدم أمه وأبوه وأخوه الكبير، ولو فى يوم رفضت أروح أو قلت له تعبانة لأن عندى حمى روماتيزمية ومأثرة على القلب، بيشتمنى ويضربني".
بعد صراع بينهما، استمر لثلاثة أشهر بعد الزواج، تركت "سهير" مسكن الزوجية، وأقامت فى منزل والدتها، وطلبت منه الطلاق: "سِبت له البيت بعد 3 شهور جواز، فبدأ يبعت لنا رسايل كلها إهانة وسب وتجريح فى أهلى اللى مالهمش ذنب، غيّرت رقمى فبقى يبعت لإخواتى ووالدتى رسائل وتسجيلات صوتية فيها ألفاظ وحشة وتجريح، رفعت قضية واتحكم لى بالتمكين من المنزل، رحت لقيته باع العفش والشقة، ولقيت ناس تانيين ساكنين".
لم يكتفِ الزوج بذلك -حسب رواية "سهير"- بل وضع أرقام هواتف شقيقاتها على مواقع إباحية، ولو كان يعرف رقمها الجديد لوضعه، حسب قولها: "إخواتي بقى يجيلهم رسايل وصور وكلام إباحي، وكمان قال لهم لو مارجعتش ليا هحط صورها على النت وهفضحها، وهشوه وشها بمية نار".
رفعت "سهير" العديد من القضايا على زوجها، قضايا سب وقذف وتهديد ونفقة وتبديد منقولات شقة الزوجية، وأخيرا رفعت قضية خلع، وفى انتظار أن يحل القانون مشكلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر معاناة زوجة مقهورة: جوزي بيهددني بنشر صوري الخاصة على الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.