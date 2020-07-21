أمهات بعد رفض تخفيض المصروفات الدراسية: محدش بيسمع شكوانا

ماما

أزمة تواجه أولياء أمور الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة بعد حديث الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، أن المصروفات الدراسية لن يتم تخفيضها، مبررا ذلك أن المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية، والزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم إبلاغ الوزارة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أمل: ليه المصاريف متخفضتش.. التيرم اللي فات دفعنا على الفاضى

اعترضت أمل كارم، ولية أمر، على عدم خفض المصروفات الدراسية، متسائلة أثناء حديثها لـ "هُن"، "طب ومصاريف التيرم الماضى اللى ادفعت على الفاضى.. أحنا خارجين من أزمة كورونا وربنا عالم بظروفنا".

مها: لازم الوزارة تتكاتف مع أولياء الأمور نظرا لظروف المادية

ترى مها محمد، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية في إحدى المدارس الخاصة، ضرورة تكاتف وزارة التربية والتعليم مع أولياء الأمور ضد استغلال المدارس الخاصة، "لازم الوزارة تتكاتف مع أولياء الأمور ضد استغلال المدارس الخاصة، وخاصة في ظل أزمة كورونا وتدهور الأوضاع المادية"، مضيفة: "يجب مناقشة الموضوع مرة أخرى ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الجميع من ضائقة مالية".

نورهان: لازم المصروفات تقل بنفس نسبة الحضور

أوضحت نورهان السيد، ولية أمر ثلاثة طلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، انه يجب خفض المصروفات الدراسية بنفس نسبة الحضور، "أيام حضور الطلبة قلت يبقى لازم المصروفات كمان تقل بنفس النسبة ليه الزيادة".

وكانت مشكلة المصروفات الدراسية حديث أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب مستمرة بضرورة النظر إلى الزيادات التي تقرها المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسى، وخفض مصروفات العام الدراسى الجديد مع تقليل عدد أيام الحضور.