الأولى في تحدي ucmas.. مصرية في "كي جي 1" تحل 100 مسألة في 3 دقايق

علاقات و مجتمع

جسد صغير، وعُمر لا يتخطى الـ 6 أعوام، لكن بعقل أشبه بالآلة الحاسبة، لا يعوقه مسألة أو وقت، لها قدرة عالية على حل المسائل والمعادلات الرياضية المستعصية في دقائق، لا تقف يحكمها وقت أو حتى كم وكيف.

بيري أحمد محمد عبدالوهاب، طفلة مصرية تبلغ من العُمر 5 أعوام ونصف العام، باتت تشق طريقها مُبكرًا، بعدما حصدت المركز الأول، في التحدي الدولي لبرنامج "ucmas" هذا العام 2020.

100 مسألة ومعادلة رياضية تم إنجازها في 3 دقائق فقط، بدون آلة حاسبة، كانت كفيلة لحصد "بيري" الطفلة في صفوف "Kg1" للمركز الأول بالمسابقة التي ضمت 2.5 مليون وطالب، من 70 دولة مختلفة حول العالم، بحسب ما ذكره أحمد محمد عبدالوهاب، والد الطفلة.

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بدوره يقول والد الطفلة: "بيري ذكية جدًا وعندها قدرة عالية على حل المسائل والمعادلات الصعبة، وبشكل سريع ودون مساعدات، لدرجة إنها حلت الـ 100 مسألة في 3 دقايق رغم إنها حتى مكملتش 6 سنين من عُمرها".

وتابع: "عبد الوهاب" خلال حديثه لـ "هُن": "التحدي ده عادًة بيكون في ماليزيا، لكن السنة دي كان على الإنترنت بسبب جائحة كورونا اللي في العالم كله، فبقى صعب جدًا التجمع الهائل ده".

مستطردًا: "المسابقة تمت في 11 يوليو الماضي، وكانت مناسبة سعيدة جدًا للبنت وللبيت كله بمثابة فخر لينا".

وأشار والد الطفلة، إلى أن هذا اللقب ليس الأول لها، حيث حصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في المسابقة الوطنية 2019.

وبرنامج ucmas، هو أحد التحديات الحقيقية، حيث يتدرب الأطفال تدريجيا على إعطاء نتائج دقيقة ضمن وقت زمني أقصر.