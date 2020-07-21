صيحات للموضة تُحدِّد أسلوبك الجديد في اختيار الملابس المريحة

نعتقد بأنه في هذه المرحلة، يمكننا جميعا الاتفاق على أن الكثير قد تغير حول الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا في الوقت الحاضر، على سبيل المثال، الشعور بالراحة لم يكن أبداً بأهمية أكبر من الآن.

إن أساسيات خزانة ملابسنا تقوم بكل الأعمال الأساسية والقطع المميزة ليست جذابة كما كانت من قبل، كل هذا يعني أن الأشهر الخمسة الماضية أو نحو ذلك تركت علامة لا تمحى على نهجنا في تنسيق الأزياء ولا نعتقد إنها مؤقتة، فنحن نعتقد أننا ندخل عصراً جديداً تماماً للأزياء، يتم تحديده من خلال نهج غير رسمي وسهل.

نحن لا نتحدث فقط عن سراويل رياضية والبلوزات القطنية، نحن نتحدث عن تلك الملابس غير الرسمية التي لا تزال يمكنك أن ترتديها خارج المنزل، إنها لطيفة ولكن لا تحتاج إلى جهد بأي حال من الأحوال، نظراً لأننا جميعاً نميل بشكل جماعي إلى هذه الملابس غير الرسمية أكثر فأكثر، لذا أردنا أن نقدم نظرة شاملة للقطع التي تحدد أسلوبنا الجديد في

الوقت الحال، إنها مزيج من ملابس الـLoungewear والأساسيات الأنيقة والأساسيات المريحة، من الفساتين الانسيابية إلى صنادل سلايدز إلى المجموعات المطابقة السهلة.

في ما يلي مجموعة من صيحات الموضة نراهن على أنه يمكن العثور على العديد منها في خزانتك الخاصة أو التسوق من خلال الرابط المرفق أسفل الصور.

الشورتات المريحة الناعمة

السراويل الناعمة، على عكس البناطيل، تتضمن أحزمة الخصر المرنة والمواد التي تجعلها من البدائل المريحة التي يضعها الناس من القطع الأساسية مع الجينز.

البلوزات القطنية

هذا العام، أدركنا مدى أهمية الحصول على بلوزات قطنية أساسية، يمكنك ارتداؤها بمفردها أو مع الأزياء الرسمية.

فساتين مريحة

منذ حوالي الشهر الثاني من الحجر الصحي وصلنا جميعاً بشكل جماعي إلى نقطة الانهيار مع ملابسنا الرياضية وفجأة، بدت الفساتين الفضفاضة المريحة جذابة للغاية وبحلول وقت الصيف، كان لدينا هاجس الثوب الكامل سهل الارتداء من الفساتين ذات الطبقات إلى أنواع الساتان وكل ما بينهما، يتشكل 2020 ليكون عام الفستان المريحة.

أزياء متطابقة

المجموعات المطابقة هي إحدى الطرق المفضلة لدينا لتبدو كأننا بذلنا الكثير من الجهد دون بذل مجهود فعلي، سواء كانت مطابقة رياضية أو مجموعة تنورة صيفية.

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بناطيل فضفاضة أنيقة

بناطيل فضفاضة أنيقة نحن لا نرتدي الكثير من هذا النوع من البناطيل، على الإطلاق، القطع المصممة بأشكال فضفاضة وكبيرة الحجم تضفي إحساساً بسيطاً يجعلها أكثر سهولة في التنسيق.

صنادل سلايدز رياضية

صنادل سلايدز رياضية أصبح لدينا موقف تجاه أي حذاء لا يجعل أقدامنا تشعر بالراحة وهذا يتركنا مع بعض الخيارات، بما في ذلك الصنادل الرياضية المريحة

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