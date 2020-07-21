إليكِ أفضل إطلالات شام الذهبي إبنة المُطربة أصالة بعد إعلان خطوبتها

برزت اطلالات شام الذهبي ابنة اصالة خصوصاً بعد اعلان خطوبتها ونشر صورها على موقع انستغرام. فلا بد من الاطلاع على اجمل اطلالات شام الذهبي التي بدت كاجوال ومشرقة سواء من خلال التصاميم المريحة والفساتين الفاخرة التي تختارها.

تابعي اجمل اطلالات شام الذهبي ابنة اصالة بعد اعلان خطوبتها، وشاهدي العديد من اطلالاتها الحيوية والفاخرة.

برزت اطلالات شام الذهبي ابنة اصالة بعد اعلان خطوبتها واللافت اختيارها تصاميم كاجوال منسّقة مع ملابس خطيبها من خلال البنطلون البيج والتوب البيضاء الحريرية الواسعة من ناحية الاكمام والازرار الكبيرة. كما تبرز اطلالات شام الذهبي بالعديد من البناطيل الشبابية التي تأتي بأقمشة الجينز مع صيحة العباية الموحدة والياقة المزخرفة والهندسية التي أضفت سحراً خاصاً على اطلالاتها.

وفي إطلالات أخرى، سحرتنا اجمل اطلالات شام الذهبي ابنة اصالة بالعديد من الفساتين السهرة الفاخرة خصوصاً القصيرة منها مع الاقمشة المخملية وطبعات الخرز النافرة. ولا يمكن إلا أن نثني على سحر اطلالات شام الذهبي بفساتين سهرة بيضاء مع أقمشة التول الشفافة وتفاصيل الدانتيل الفاخرة الاحب على قلبها. كما لفتتنا اطلالات شام الذهبي باختيارها فساتين ملونة مع التموجات العصرية، فبدت في غاية الأناقة مع هذه الأقمشة المريحة.

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