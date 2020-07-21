إليكِ أبرز تصميمات "السروال القصير" المميَّزة لصيف عام 2020

تفضل الكثير من النساء ارتداء السراويل القصيرة خلال فصل الصيف، لذلك تحرص بيوت الأزياء على تصميمات مختلفة من "الشورت" ليناسب مختلف الأذواق، إلى أحدث تصميمات "الشورت" النسائي لصيف 2020، والذي يمكن ارتداؤه أثناء العمل من المنزل أو أثناء الجلوس أمام حمام السباحة أو الشواطئ أو النوم والتي نتعرف عليها في هذا التقرير.

عودة البنطال القصير

يعتبر السروال القصير أحدث السراويل النسائية لصيف 2020، المصنوعة من القماش، والتي يمكن ارتداؤها أثناء العمل من المنزل أو عند الخروج خلال فصل الصيف، والتي تضيف أناقة وجاذبية لإطلالتها.

شورت جينز

يعتبر "شورت جينز" من أحدث أنواع البنطلونات القصيرة موضة صيف 2020، والتي يمكن ارتداؤها أثناء الجلوس داخل المنزل أو التنزه مع الأصدقاء بالحدائق العامة أو حتى الجلوس أمام الشاطئ خلال فصل الصيف.

شورت بحزام

يعتبر "شورت" قصير بحزام حول الخصر، والذي يضيف إطلالة أنثوية جذابة للمرأة، والذي يمكن ارتداؤه أثناء الخروج من المنزل أو أثناء العمل داخل المنزل خلال فترة الصيف.

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شورت صيفي

يعتبر "شورت صيفي"، من أحدث تصميمات السراويل القصيرة لصيف 2020، والتي يمكن ارتداؤها مع نظارة شمسية وتي شيرت، أثناء الخروج من المنزل أو التنزه مع الأصدقاء، والتي تضيف أناقة وجاذبية للمرأة خلال فصل الصيف.

"شورت" فضفاض

يعتبر "شورت" الفضفاض من أحدث تصميمات السراويل القصيرة، لصيف 2020، والذي يضيف أناقة وجاذبية لإطلالة المرأة أثناء التنزه مع الأصدقاء أو حتى عند الجلوس أمام الشاطئ، كما يجلس المرأة تشعر بالراحة عند السير، بالإضافة إلى ذلك متوفر من "شورت" ألوان وتصميمات مختلفة لتناسب جميع الأذواق، سواء المصممة من قماش سادة أو بمطبوعات مختلفة أو ألوان مميزة.

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