تعرّفي على أجمل إطلالات الفنانات على البحر في صيف ٢٠٢٠

عادة ما تكون أزياء الفنانات الصيفية أكثر تميزًا من ملابسهن في بقية الفصول، وبانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل متابعة إطلالات النجمات في مختلف المناسبات، وحتى في العطلات والرحلات الصيفية، لذا جمعنا لكنّ عدة إطلالات للفنانات على البحر من حساباتهن الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث اعتمدنَ فيها على إطلالات متنوعة، منها الفساتين الخفيفة والملونة وتنسيقات الشورت المتنوعة، إضافة إلى الإطلالات الشبابية باللون الأبيض، فقيّمي عزيزتي برأيك من منهنّ الأجمل.

خيارات الفساتين الصيفية

تعتمد الفتيات عادة على خيارات الفساتين الخفيفة في فصل الصيف، ومن وحي الفنانات العربيات؛ جمعنا لكِ عزيزتي من الفنانة الكويتية نورا فستانًا أسود قصيرًا مصمَّمًا بكم واحد، ومزينًا بالزهور البيضاء، وآخر زهريًّا مزينًا بالزهور الفوشيا الصغيرة، ومصممًا بأكمام قصيرة وبمطاط في منطقة الصدر، بينما تأنقت صمود المؤمن بفستان أبيض قصير مصمم بنفشة خفيفة وبأكمام طويلة شفافة مزينة بمطاط، وأكملت إطلالتها بالمجوهرات الذهبية المميزة؛ لإطلالة شبابية، وتجملت شهد عبد الله بفستان صيفي أصفر مصمم بموديل خفيف يناسب لون بشرتها، بينما تزينت شقيقتها الفنانة ليلى عبد الله بفستان أبيض قصير مزين بالزهور الزرقاء، وجاءت أصالة كامل بفستان بني قصير أكملته بسكارف بني مزين بالنقوش.

إطلالات التنورة من وحي الفنانات

تفضِّل الفتيات في الصيف، ولا سيما عند إطلالات البحر والشاطئ، اختيارَ التنسيقات الخفيفة بالتنورة، ومنها ارتدت منة عرفة تنورة صفراء مزينة بنقوش سوداء مع بلوزة سوداء ناعمة، وظهرت دانيلا رحمة بتنورة واسعة وبلوزة قصيرة مصممة بأكمام طويلة مصممتين باللون الأزرق المزين بطبعات الزهور البيضاء، وبتدرجات اللون الأزرق؛ لخيار صيفي مرح، وأطلّت سيرين عبد النور بتنورة بيضاء طويلة مصممة بطبقات من المطاط، وأكملته ببلوزة بيضاء قصيرة مصممة بموديل ناعم، وتألقت أصالة كامل ببلوزة فضية قصيرة ولامعة وتنورة بيضاء واسعة؛ لزيّ عصري.

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تنسيقات الأزياء البيضاء من هبة نور

اعتمدت الفنانة هبة نور على خيارات الأزياء البيضاء في إطلالاتها الصيفية بالبحر، ومنها اختارت "شورت" أبيض مع تيشيرت مصمم بالنقوش الملونة، وأكملت إطلالتها بحقيبة واسعة زرقاء وعدة إكسسوارات ملونة؛ لمظهر صيفي مناسب للشابات، ونسقت بنطالًا وبلوزة باللون الأبيض مع فستان واسع وصيفي باللون الأبيض

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