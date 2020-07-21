القاهرة - لايف ستايل هل هناك ما هو أكثر ألقًا من شلّال من حجارة الراين الكريستاليّة المتلألئة على الخصر أو الصدر. هذا الموسم وصلت هذه الأحجار إلى الأقراط، التي أتت بأحجام مختلفة تبرق كالثريّا مع كلّ حركة كانت تقوم بها العارضات. رصدنا هذه الصيحة لدى براندون ماكسويل Brandon Maxwell وكريستشن سيريانو Christian Siriano ولويفي Loewe وباكو رابانّ Paco Rabanne وبرابال غورونغ Prabal Gurung وغيرها كثر… نصائح خاصة لارتدائها مع أزياء ذات طابع محايد وخالية من التفاصيل المزركشة والبرق والنقشات. Advertisements لا تضعي المجوهرات أخرى مع هذه الاكسسوارات، لكي تسلطي الضوء عليها. تليق هذه الصيحة بمناسباتكِ الليلية الخاصة ومناسبات السجادة الحمراء قد يهمك أيضا: اكتشفي وجهتكِ المقبلة لتسوّق أفضل وأهم قطع المجوهرات الراقية أقراط معدنية بشراشيب لإطلالة مميزة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة لاختيار موديلات اكسسوارات من أحجار الكريستال البراقة على الخصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.