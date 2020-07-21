استوحي أجمل الإطلالات الرياضية للظهور بشكل أنيق من إنستغرام النجمات

تحرص الكثير من النجمات على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام؛ حفاظًا على أجسامهن وحياتهن الصحية، والظهور بشكل أنيق وجذاب بمختلف إطلالاتهن.

وتفضّل الكثير من النجمات مشاركة المتابعين بأغلب لحظاتهن اللاتي يقضينها، سواء المرتبطة بحياتهن الشخصية أو ذات العلاقة بأعمالهن الفنية، واعتادت عدد من النجمات مشاركة صورهن أثناء ممارسة الرياضة بمنازلهن أو صالات الألعاب الرياضية؛ عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".

وخلال السطور التالية؛ يطلعكِ من إنستغرام النجمات على أجمل الإطلالات الرياضية، التي يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة متميزة وجذابة.

إطلالة رياضية من وحي يارا

اعتادت الفنانة اللبنانية يارا على مشاركة محبيها في أغلب الأوقات، وظهرت بإحدى إطلالاتها الرياضية، مرتدية بنطلونًا قصيرًا ضيقًا باللون الأسود، وتيشيرت أسود بدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة الرياضية؛ نسقت يارا حذاءً رياضيًا باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان.

إطلالة رياضية من وحي نوال الزغبي

ظهرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في إطلالة رياضية من داخل منزلها، مرتدية طقمًا رياضيًا مكونًا من توب قصير بدون أكمام، وهوت شورت باللون الأحمر، وبتصميم مخطط من الجوانب.

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاءً رياضيًا باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان.

إطلالة رياضية من وحي درة

في إطلالة رياضية للفنانة التونسية درة، ظهرت مرتدية بنطلونًا ضيقًا باللون الأسود، وبه خطوط بيضاء، ونسقت معه تيشيرت أحمر من نايك، وجاكيت جينز باللون الأزرق، وبأكمام طويلة وواسعة.

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ومع هذه الإطلالة؛ نسقت درة حذاءً رياضيًا باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر على شكل كعكة عادية، وقرطًا كبير الحجم.

إطلالة رياضية من وحي ميريام فارس

كثيرًا ما تعتاد الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة محبيها بكل إطلالاتها، كما تشاركهم الأوقات التي تقضيها في ممارسة التمارين الرياضية.

وفي إحدى الإطلالات؛ ظهرت مرتدية الكروب التوب بأكمام، مع بنطلون ضيق باللون الأسود، ونسقت معها حذاءً رياضيًا باللون الفضي، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان.

إطلالة رياضية من وحي منى زكي

تعد الفنانة المصرية منى زكي من أكثر النجمات اللاتي يحرصن على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وظهر ذلك في تناسق جسمها بشكل أنيق ومميز.

وبهذه الإطلالة؛ ظهرت منى زكي مرتدية بنطلونًا قصيرًا باللون الأسود، وتيشيرت بنصف كم باللون الأسود أيضًا، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان

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