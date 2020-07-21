نصائح لاختيار صيحات بدلات من أسبوع كوتور خريف وشتاء 2020 – 2021

عرضت دور الأزياء العالمية مجموعة من البدلات خلال أسبوع كوتور خريف وشتاء 2020 2021، تضمنت المجموعات الجديدة مجموعة من التصميمات التي تميّزت بالقصات العصرية المبتكرة التي تناسب المرأة الجريئة المحبة للإطلالات غير الإعتيادية.

بدلات بسترة البحار نجمة أسبوع كوتور 2020

أعادت بعض الماركات بدلات البحارة sailor suits إلى الواجهة والتي تتميز بالجاكيتات القصيرة المزينة بأزرار كثيرة على الجانبين، قدمت دار بالمان Balmain قطع سوداء أنيقة من التويد والصوف الفاخر نسقت مع قمصان بيضاء بأكمام أطول من أكمام الجاكيت.

بدلات بقصات أنثوية من مجموعات 2020

غلبت على بدلات الكوتور هذا العام التفاصيل الأنثوية الجذابة، فرأينا في مجموعة Schiaparelli الجاكيتات بالأكمام المنفوخة وأعجبتنا البدلات ذي الأكمام المنسدلة من توقيع رالف آند روسو Ralph & Russo والتي زينت بجيوب مطرزة وأزرار لامعة.

بدلات بجاكيتات قصيرة من أسبوع الكوتور

اننتشرت موضة البدلات المصممة بجاكيتات قصيرة هذا العام وتصدرت المشهد في مجموعات الكوتور بعض الماركات قدمتها بزر واحد One Button Blazer كما في البدلة الحمراء من مجموعة La Metamorphose.

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بدلات بجاكيتات مطرزة لإطلالة فخمة

سيطرت البدلات ذات الجاكيتات المطرزة على مجموعات كوتور خريف 2020، قدمت ماركة ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier موديلات مؤلفة من جاكيتات قصيرة منفوخة الكمين وبناطيل عالية الخصر استوحت تطريزها من الستايل العثماني.

بدلات بجاكيتات High Low موضة 2020

اتسمت بدلات خريف 2020 بالقصات غير الإعتيادية لذلك لم نستغرب البدلة المصممة بجاكيت مطبع قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف والتي نسقت مع البنطال أسود يصل طوله إلى أعلى الكاحل

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