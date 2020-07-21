موديلات مشابك شعر جذّابة لتسريحة العروس في عام 2020

إكسسوار الشعر من القطع الأساسية التي يجب أن تبدأ العروس في التفكير بها بمجرد شراء فستان الزفاف لاختيارِ الموديل المناسب له، بدلًا من أن تُترك هذه المهمة لمصفف الشعر الذي سيقوم بتصميم تسريحة الزفاف!

وتشكّل مشابك الشعر بتصاميمها المختلفة إحدى أفضل الإكسسوارات التي يمكن للعروس اعتمادها للحصول على أجمل تسريحة شعر.

مشبك شعر ورود

يمكن اختيار مشبك ناعم يليق بتسريحةِ الشينيون المنخفض البسيط ومن أكثر المشابك تميزًا تلك المصممة على شكل ورود.

وهي من الصيحات المميزة لعروس الصيف أو الأعراس النهارية وفي الأماكن المفتوحة، وتناسب فساتين الزفاف المزينة بالورود.

مشبك شعر جانبي

ويمكن اختيار مشبك كبير ووضعه بشكل جانبي للشعر المنسدل، وللشعر المرفوع يمكنك اختيار مشبك شعر عريض وتثبيته بشكل جانبي على التسريحة.

مشبك شعر مع لؤلؤ

ومع ظهور العديد من الصيحات المبتكرة في إكسسوارات شعر العروس، ستظل الموديلات المطعمة بحبّات اللؤلؤ هي الأجمل؛ حيث إن موضتها لا تنتهي بمرور السنين، وتمنح العروس إطلالة مفعمة بالأنوثة.

الجئي إلى تسريحة بوني تيل متوسطة أو منخفضة وضعي مشبك شعر واحدًا أو أكثر على العقدة وزيّنيها بحبيبات اللؤلؤ.

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مشبك شعر مرصع بالكريستال

للعروس التي تبحث عن إطلالة فاخرة ومترفة في ليلة الزفاف، تناسبها الإكسسوارات المرصعة بالفصوص البرّاقة، مثل مشبك الشعر المرصع بالكريستال من سان لوران Saint Laurent.

كما يمكنكِ دمج المشبك المرصع بالكريستال مع أحجار أخرى كاللؤلؤ العاجي، خاصة أنه رائج بشكل كبير هذا العام، واعتمدته كثير من دور الأزياء العالمية في ما يخص أزياء العروس.

مشبك شعر ذهبي

انتبهي أيضًا للون فستانك وإكسسواراتك وحاولي التوفيق بينهما، فمثلًا يفضل اختيار مشابك شعر ذهبي اللون مع فستان عاجي أو ذهبي أو أوف وايت على أن يتم اختيار المجوهرات تتوافق في ألوانها مع هذه الدرجات.

مشبك شعر فضي

مشبك الشعر الفضي أو الأبيض يتماشى أكثر مع الفستان الأبيض والمجوهرات المرصعة باللؤلؤ أو المصنوعة من الذهب الأبيض.

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