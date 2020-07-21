تعرّفي على طريقة تحضير صابونة الأرز وأبرز فوائدها للبشرة والجسم

يدخل الأرز في الكثير من وصفات الجمال الآسيوية بالتحديد، وذلك لأنه فعّال جداً، ويساعد في زيادة رونق وإشراق البشرة بطريقة رائعة، لذا سنتعرف في هذا التقرير على صابونة الأرز للجسم والبشرة: فوائدها وطريقة تحضيرها.

وصفات ماء الأرز لتفتيح البشرة

ما هي فوائد ماء الأرز للبشرة

يمكن استخدامها كتونر للبشرة، حيث أنها تساعد على تنعيم البشرة وشدها، كما أنها تزيد من نضارتها وحيويتها.

تساعد في علاج حب الشباب، وتقلل من الإحمرار الذي يصاحبها.

تسهم في تفتيح البشرة عند استخدامها بشكل متكرر ومنتظم.

مكونات صابونة الأرز للبشرة

1 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون

1 ملعقة صغيرة زيت ورد

1 ملعقة صغيرة زيت لوز

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

أي نوع صابون عادي خالي من المرطبات

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نصف كوب من الماء

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طريقة تحضير صابونة الأرز للبشرة والجسم

نبرش الصابون، ومن ثم نضعه مع الماء في وعاء على النار، ونقلب حتى يذوب الصابون تماماً.

نضيف الأرز المطحون، ونقلب جيداً حتى تتمازج المكونات سوياً، بعدها نضيف العسل، ونقلب.

في النهاية نضيف زيت الورد وزيت اللوز، ونقلب حتى يصبح المزيج متماسكاً، ومن ثم نرفع الوعاء عن النار، ونتركه جانباً حتى يبرد.

نشكل الخليط إلى كريات أو حسب الشكل الذي نرغب به، ثم نضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الاستخدام

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