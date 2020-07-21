أهمّ 8 علامات تجارية صديقة للبيئة تختارها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

تشتهر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بإعادتها ارتداء القطع التي تمتلكها لسنوات، وهي ممارسة مستدامة تقلل من عدد الملابس التي تشتريها وتفادي رمي الملابس في مكب النفايات، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الدوقة ترتدي أزياء من توقيع علامات تجارية أكثر أخلاقية وصديقة للبيئة، بما في ذلك Faithfull the Brand وBeulah London.

وبالنظر إلى تأثير خيارات الأزياء الخاصة بالدوقة على اختيارات النساء في جميع أنحاء العالم، من الجيد أنها تدعم المصممين الذين يروجون للممارسات المستدامة، وفي ما يلي تعرفي معنا على ثماني علامات تجارية صديقة للبيئة مفضلة لدى الدوقة.

Faithfull

أسسها المصممان سارة جين أبراهامز وهيلي ثيم-إنغر في عام 2012، يقع مقرها في بالي، جميع القطع التي تطرحها مصنوعة ومصبوغة ومطبوعة يدويًا من قبل الحرفيين المحليين في إندونيسيا، وارتدت الدوقة الفستان ميدي ماري لويز للعلامة التجارية خلال زيارة إلى مستشفى إيست أنجليا للأطفال في نورفولك في يونيو، مما أدى إلى بيعها الفوري عبر الإنترنت.

Raey

حصلت علامة الأزياء المستدامة "Raey" على ختم موافقة الدوقة في مايو، بعد أن ارتدت العضوة الملكية فستانًا مطبعًا أصفر اللون من العلامة التجارية لمقابلة تلفزيونية، وتم إطلاقها في عام 2015، وتشتهر بتصميماتها البسيطة وتركز على استخدام المواد ذات التأثير البيئي المنخفض، بالإضافة إلى العمل مع الحرفيين لإنتاج ملابسها.

Sézane

لفتت العلامة التجارية الباريسية "Sézane" - التي تشمل قائمة عملائها بيلا حديد وإيرينا شايك - اهتمام الدوقة مؤخرًا، حيث ارتدت كيت سترة كريمية من توقيع العلامة التجارية خلال زيارتها لحضانة لندن في يناير، بالإضافة إلى طرحها القطع الأساسية على الطراز الفرنسي، فقد وضعت العلامة أيضًا سلسلة من الالتزامات البيئية التفصيلية، بما في ذلك هدف استخدام 80% من المواد الصديقة للبيئة في إنتاجها بحلول عام 2021.

ستيلا مكارتني

تعد دوقة كامبريدج من المعجبين منذ فترة طويلة بستيلا مكارتني، حيث قامت مؤخرًا بإعادة ارتداء فستان أزرق من توقيع المصممة - ارتدته لأول مرة في عام 2012 - لإطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي الجديدة Hold Still في يونيو الماضي، ومع كون مكارتني معروفة جيداً باعتمادها معايير صديقة للبيئة في تصاميمها، فليس من المستغرب أن تكون دوقة كامبريدج ودوقة ساسكس، التي اختارت المصممة لخياطة فستان زفافها المسائي في عام 2018، من بين عملائها البارزين.

Beulah London

نظرا لشهرتها في دعم القضايا الخيرية، فإن سبب كون العلامة التجارية البريطانية "Beulah London" من العلامات المفضلة لدى الدوقة واضح للغاية.

وتهدف العلامة، التي أنشأتها ناتاشا روفوس إيزاكس ولافينيا برينان في عام 2009، إلى توفير فرص عمل للنساء اللواتي تم الاتجار بهن سابقًا، مع تخصيص 10 في المئة من الأرباح لمنظمة "Impact Partners" من خلال صندوق "Beulah Trust"، الذي يعمل على القضاء على الرق المعاصر.

وارتدت الدوقة فستانًا من الزهور باللون الأزرق الداكن من العلامة البريطانية خلال زيارة لأحد المستشفيات في يوليو، كما ارتدت تصميمًا مشابهًا باللون الأحمر خلال تسجيلها رسالة فيديو في مايو.

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Perfect Moment

للحصول على مظهر رياضي، تفضل الدوقة ماركة ملابس التزلج "Perfect Moment"، حيث ارتدت سترة بافر حمراء من توقيع الماركة التجارية لأول مرة أثناء نزهة إلى الحديقة الأولمبية في لندن في عام 2017، وارتدتها مرة أخرى إلى احتفال في ديسمبر 2019.

وتأسست هذه العلامة على يد المتزلج المحترف وصانع الأفلام تييري دونارد في عام 1984، و تستخدم أقمشة صديقة للبيئة مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها بنسبة 100٪ وأزياؤها قابلة لإعادة التدوير.

Daniella Draper

ظهرت الدوقة لأول مرة وهي ترتدي قلادة مخصصة جديدة خلال زيارة إلى ويلز في يناير، حيث كانت القلادة تضم الأحرف الأولى من أسماء أطفالها: جورج، شارلوت ولويس، وتعود هذه القلادة لماركة المجوهرات المستدامة دانييلا دريبر، التي تصنع جميع منتجاتها في إنجلترا وتستخدم الذهب والفضة المعاد تدويرها.

القلادة ليست القطعة الوحيدة التي تمتلكها الدوقة، حيث ارتدت أيضًا زوجًا من الأقراط المستديرة من قبل العلامة التجارية خلال مكالمة Zoom مع المنظمة الخيرية "Charity Action on Addiction".

Monica Vinader

تعد ماركة المجوهرات المستدامة مونيكا فينادر، من الماركات التجارية المفضلة لدى الدوقة، حيث ارتدت كيت زوجًا من أقراط الجزع الخضراء من توقيعها في عام 2016، وبالإضافة إلى تقديم قطع مجوهرات بأسعار معقولة، تلتزم العلامة التجارية باستخدام مواد مستدامة من مصادر موثوقة، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصلاح مدى الحياة لضمان طول عمر القطع، وتعمل علامة المجوهرات أيضًا مع الجمعيات الخيرية، بما في ذلك منظمة "Women for Women International" لضمان تأثيرها الاجتماعي الإيجابي

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