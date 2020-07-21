"في البيت وبملابس بسيطة" استوحي إطلالة خطوبتك من الفنانات.. على رأسهن أمينة خليل

لايف ستايل

احتفالات هادئة، الأجواء العائلية تسودها، دون صخب أو تكدس أو حتى تزاحم، إطلالة العروس بها، هي بطل تلك الليلة، والتي تخرج عن المألوف عادًة، وتتجه أيضًا للبساطة والرُقي.

هكذا العديد من المشاهير خلال احتفالهن بخطبتهن، أو حتى عقد قرانهن، متنازلين عن قاعات الأفراح الكُبرى والفساتين المعهودة المنفوشة، معتمدات على إطلالات بسيطة ومميزة للغاية.

ولعل آخرهن كانت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، التي احتفلت بخطبتها أمس على طبيب التجميل المصري معتز نصير

حيث اختارت "شام"، إطلالة "سمي فورمال"، تتكون من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي.

شام ليست الأولى التي تخلت عن الإطلالة التقليدية واكتفت بالاحتفال البسيط، فسبقها من قبل العديد.

أمينة خليل

في حفل عائلي احتفلت مؤخرًا، الفنانة أمينة خليل على خطبتها من المهندس ورجل الأعمال عمر طه.

واختارت العروس إطلالة بسيطة في حفل خطبتها، إذ ارتدت فستانا أبيض قصيرا منقوشا، يجمع بين قماش الجبير والشيفون، كما أنه مزود بأكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وجاء فستان العروس أمينة خليل من العلامة التجارية Elliatt، بسعر 406 دولارات أمريكية، أي ما يعادل الـ6486 جنيها مصريا.

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ياسمين صبري

بإطلالة بسيطة، وفستان أبيض متوسط الطول، من دار أزياء جيوفينشي Givenchy العريقة، وصل سعره إلى ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل 37 ألفا و290 جنيها مصريا، احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعقد قرانها منذ شهرين على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

واكتفت "صبري" بحضور العائلة فقط، في احتفال بسيط كإطلالتها.

هنادي مهنا

وعلى شاكلة السابقات، كانت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، أحتفلت في نهاية العام الماضي، على الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأطلت "هنادي" بـ"جامبسوت" أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

خطيبة الشرنوبي

بنهاية العام الماضي، احتفل الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، في احتفال عائلي صغير.

ارتدى الشرنوبي بدلة فاتحة، دون رابطة عُنق، مع قميص أبيض، في حين تألقت العروس بـ "جمبسوت" "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.