الامارات | «مفاجآت صيف دبي».. 4500 جائزة كبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن «مفاجآت صيف دبي».. 4500 جائزة كبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود «مفاجآت صيف دبي»، الحدث الأشهر على مستوى المنطقة في مجال التسوّق والترفيه والتجارب العائلية، مجدداً، لتقدم للزوار والمقيمين فرصة الفوز بأكثر من 4500 جائزة تتضمن سيارات فاخرة وقسائم تسوّق وجوائز نقدية.

وفي دورته الثالثة والعشرين التي تمتد على مدى سبعة أسابيع متواصلة يجمع الحدث العائلات من كل أنحاء الدولة والعالم، للاستمتاع بالعروض المغرية والفرص الاستثنائية للفوز بجوائز كبرى. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحرص في كل دورة من دورات (مفاجآت صيف دبي) على أن نقدم عروضاً وفعاليات وجوائز وتجارب تسوق مميزة تتجاوز توقعات الجميع. وخلال الدورة الـ23 للمفاجآت حرصنا على التعاون مع نخبة من الشركاء والرعاة لتقديم العديد من الجوائز الرائعة، ومنها السيارات الفاخرة، وقسائم التسوق، وكذلك العروض التي تجعل كل أفراد العائلة يستمتعون بوقتهم. وتعكس العروض الترويجية الفريدة التي تحظى باهتمام كبير من المتسوقين، مكانة الحدث كإحدى أهم فعاليات التسوق على مستوى العالم». وتتعاون «مفاجآت صيف دبي» مع «الكندي للسيارات» لتقديم جائزة سيارة كاديلاك سي تي 5 الجديدة موديل 2020، حيث إن أمام المتسوقين فرصة للفوز بهذه السيارة الرائعة عند إنفاق 100 درهم في أيّ من متاجر سوق مدينة جميرا أو جميرا بيتش ريزيدنس «ذا ووك». كما يمكن للمتسوقين المشاركة في عرض «تسوق واربح» المميز والحصول على فرصة الفوز بسيارة «جي إيه سي جي إس 8» GAC GS8 SUV الرياضية، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في أي من منافذ بيع أو متاجر ابن بطوطة مول. ويحتضن «نخيل مول» جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، حيث سيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 250 درهماً في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بجوائز فورية تتضمن قسائم شرائية داخل كرات الجوائز الكبيرة.

وقال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري: «تشكل دورة هذا العام من (مفاجآت صيف دبي) منصة مثالية لاستعراض الفرص المتنوعة التي تقدمها دبي في قطاع التجزئة أمام المقيمين والزوار، وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة تسوق عالمية رائدة تجمع أروع العروض والتجارب والجوائز، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بتجارب لا تُنسى خلال فصل الصيف».

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ويستضيف كلٌّ من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا الحملة الترويجية لـ«مفاجآت صيف دبي» التي تبلغ قيمة جوائزها اليومية 100 ألف درهم. كما يمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بالتخفيضات المغرية والمشاركة في حملة المسؤولية المجتمعية التي يديرها ميركاتو مول، والدخول في سحب للفوز بجوائز بقيمة 52 ألف درهم إماراتي.

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، وتشمل جوائز نقدية وسيارات فاخرة، وذلك عند الدخول في السحب الرقمي الذي يجري برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي حتى 29 أغسطس. ويمكن للزوار الذين ينفقون 5000 درهم في وجهات مراس ترقية حسابهم إلى المستوى البلاتيني على تطبيق برنامج مكافآت مراس، وهو ما يؤهلهم للحصول على تخفيضات وجوائز حصرية حتى نهاية 2020. ويمكن لزوار مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، الذين ينفقون 300 درهم ويسجلون مشترياتهم في تطبيق «شير»، من الآن وحتى 22 أغسطس، الحصول على فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير» التي يمكن إنفاقها في أيّ من مراكز التسوق الثلاثة.

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