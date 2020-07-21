الامارات | «ليوا للرطب» يزدان بليمون ومانجو الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليوا للرطب» يزدان بليمون ومانجو الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدان مهرجان ليوا للرطب بمنتجات زراعية ومحاصيل محلية فرضت نفسها بجودتها التي تنافس أفضل المنتجات الزراعية المستوردة، ويدعم المهرجان هذه المنتجات تأكيداً على أهمية المنتج المحلي.

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب بدورته 16، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أسماء الفائزين في مسابقات الليمون (المحلي والمنوع) والمانجو (المحلي والمنوع)، حيث تستمر المنافسات في بقية المسابقات لغاية 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وشهد إعلان النتائج مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عبيد خلفان المزروعي، ومدير مزاينة الرطب في المهرجان، مبارك علي القصيلي المنصوري. وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت 40 جائزة للمسابقات الأربع بقيمة 468 ألف درهم، بواقع 10 جوائز لمسابقة الليمون المحلي بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة الليمون المنوع بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة المانجو المحلي بقيمة 117 ألف درهم، و10 جوائز لمسابقة المانجو المنوع بقيمة 117 ألف درهم. وأسفرت نتائج مسابقة الليمون المحلي عن ذهاب المركز الأول إلى خالد سيف راشد الرايحي العليلي من مدينة الذيد بالشارقة، وفي مسابقة الليمون المنوع ذهب المركز الأول إلى موزة محمد عبدالله علي الزعابي من مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، أما في مسابقة المانجو المحلي فقد حصد المركز الأول عبدالله محمد سالم محمد الشهياري من مسافي برأس الخيمة، وحصد المركز الأول في مسابقة المانجو المنوع راشد سلطان طارش سلطان الهاملي من مدينة أبوظبي.

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• تستمر المنافسات في بقية المسابقات لغاية 23 يوليو الجاري.

• المهرجان يدعم جهود المزارعين والمنتجات الزراعية والمحاصيل المحلية.

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