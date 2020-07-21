الامارات | توقيع اتفاقية لبث «كرتون نتورك» مباشرة على «شاهد»

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لبث «كرتون نتورك» مباشرة على «شاهد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «كرتون نتورك»، قناة الترفيه والتسلية، عن شراكتها الاستراتيجية مع «شاهد VIP» منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك «SVOD» المنضوية تحت مظلة «مجموعة MBC». حيث أصبحت «كرتون نتورك» الآن متوافرة أمام مشتركي «شاهد VIP». وحول هذه الشراكة قالت دارين الخطيب، مديرة الإبداع الاستراتيجي وتطوير العلامة التجارية في شركة وارنرميديا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «من دواعي سرورنا إطلاق (كرتون نتورك) العربية على منصة (شاهد VIP)، وهي شراكة مميزة تجمع بين المكانة الخاصة التي تتمتع بها (شاهد) عند الجماهير العربية والانتشار الواسع لمحتوى كرتون نتورك للأطفال، والذي يثق به المشاهدون. ومن خلال هذه الشراكة، بات بإمكان الجمهور العربي الاستمتاع بمشاهدة الرسوم المتحركة المفضلة لديهم، والتي تبث في الوقت نفسه على كل من (كرتون نتورك) و(شاهد VIP)». من جانبه، أوضح جاكوب ميجلهد، رئيس المحتوى في «شاهد»، أنه «مع النمو المطّرد لـ(شاهد VIP) وتجاوز عدد مشتركينا

الـ1.4 مليون مشترك، نسعى باستمرار لتوفير محتوى متجدد يلائم مختلف أذواق العائلة العربية، وذلك عبر إنتاجاتنا الأصلية والحصرية وعروضنا الأولى واستحواذنا على أفضل المسلسلات والأفلام والبرامج من ناحية، وشراكتنا الاستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية في المنطقة والعالم من ناحية أخرى». وأضاف ميجلهد: «تأتي شراكتنا اليوم مع كرتون نتورك العربية لتؤكد التزامنا بتوفير محتوى ترفيهي عائلي شامل، يحظى باهتمام المشاهدين في المنطقة ويتحدث لغتهم، ويمنح تجربة (اللايف ستريمينغ) – Live Streaming المتوافرة على (شاهد) لباقة واسعة من القنوات، نكهةً أكثر تميزاً».

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