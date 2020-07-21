الامارات | الممثلة آمبر هيرد: جوني ديب هدّدني بالقتل

شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة آمبر هيرد: جوني ديب هدّدني بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الممثلة الأميركية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن، إن زوجها السابق الممثل جوني ديب هدّدها واستمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات على مدى أسبوعين، بما في ذلك شهادة ديب على مدى خمسة أيام، والتي كشفت عن العلاقة المتقلبة بين الزوجين وبعض المزاعم المروعة من كلا الطرفين.

وقالت هيرد (34 عاماً) بعد أن أدت القسم أمام المحكمة، إن أشكال الإيذاء التي تعرضت لها على يد ديب كانت شديدة. وقالت «كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أنني كنت خائفة من أن يقتلني إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة (على نفسه) وتمادى. لقد هدّد صراحة بقتلي مرات عدة، خصوصاً في أواخر علاقتنا». وتابعت «تضمنت الاعتداءات الجسدية اللكم والصفع والركل، وخنقي ورشقي بأشياء، وجري من شعري».

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