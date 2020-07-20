كتب: هن - 11:42 م | الإثنين 20 يوليو 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات التي يمكن تقديمها بسهولة في المنزل. مقادير عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار بفتيك بطاطس بصل جزر كوسة فلفل ألوان طماطم زيت زيتون Advertisements ثوم ملح فلفل أسود بهارات مشكلة جبنة موتزاريلا طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار في طاسة على النار يوضع الزيت والثوم والبصل والزعتر تبشر البطاطس والجزر والكوسة وتضاف إلى الطاسة تفرد اللحمة باستخدام المطرقة حتى يصبح لدينا شرائح قابلة للحشو واللف ثم توضع الحشوة وتلف جيدا يدهن طاجن الفرن بقليل من الزيت ثم توضع البطاطس والجزر والكوسة بعد تقطيعها شرائح ثم يوضع لفائف اللحم تقدم الوجبة دافئة

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