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طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار

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كتب: هن -

11:42 م | الإثنين 20 يوليو 2020

رول بفتيك محشي جبن وخضار

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات التي يمكن تقديمها بسهولة في المنزل.

مقادير عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار

بفتيك 

بطاطس 

بصل 

جزر 

كوسة 

فلفل ألوان 

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طماطم 

زيت زيتون 

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ثوم 

ملح 

فلفل أسود 

بهارات مشكلة 

جبنة موتزاريلا

طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار

في طاسة على النار يوضع الزيت والثوم والبصل والزعتر

تبشر البطاطس والجزر والكوسة وتضاف إلى الطاسة

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تفرد اللحمة باستخدام المطرقة حتى يصبح لدينا شرائح قابلة للحشو واللف

ثم توضع الحشوة وتلف جيدا

يدهن طاجن الفرن بقليل من الزيت ثم توضع البطاطس والجزر والكوسة بعد تقطيعها شرائح

ثم يوضع لفائف اللحم

تقدم الوجبة دافئة

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