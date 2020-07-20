كتب: هن -
11:42 م | الإثنين 20 يوليو 2020
قدم الشيف الشربيني طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات التي يمكن تقديمها بسهولة في المنزل.
مقادير عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار
بفتيك
بطاطس
بصل
جزر
كوسة
فلفل ألوان
طماطم
زيت زيتون
ثوم
ملح
فلفل أسود
بهارات مشكلة
جبنة موتزاريلا
طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار
في طاسة على النار يوضع الزيت والثوم والبصل والزعتر
تبشر البطاطس والجزر والكوسة وتضاف إلى الطاسة
تفرد اللحمة باستخدام المطرقة حتى يصبح لدينا شرائح قابلة للحشو واللف
ثم توضع الحشوة وتلف جيدا
يدهن طاجن الفرن بقليل من الزيت ثم توضع البطاطس والجزر والكوسة بعد تقطيعها شرائح
ثم يوضع لفائف اللحم
تقدم الوجبة دافئة
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل رول بفتيك محشي جبن وخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.