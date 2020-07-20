بلية ولا لوزة؟.. بطل فيلم "العفاريت" يكشف اللغز بعد 30 عاماً

علاقات و مجتمع
بعد مرور 30 عاما، من عرض الفيلم الشهير "العفاريت"، الذي كشف الفنان عماد محرم، أحد أبطال العمل، إجابة السؤال الأكثر جدلا، الذي يبحث عنه المشاهدون منذ عرض الفيلم.
"مين بنت مديحة كامل.. بلية ولا لوزة؟".. هكذا انتهت نهاية الفيلم بشكل مفتوح، السؤال الذي أجاب عنه الفنان اليوم، خلال مقطع فيديو شاركت به ابنته "صوفي"، على تطبيق "التيك توك".
وقال: "هحرق ليكم الفيلم البنت هي بلية مش لوزة".
الجدير بالذكر، أن الفيلم يدور حول رحلة بحث الفنانة مديحة عن طفلتها المخطوفة، وتظل حتى النهاية، في حيرة بين طفلتين لا تعرف من فيهما ابنتها.
الفيلم بطولة مديحة كامل، عمرو دياب، حمدي الوزير، وعماد محرم.
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