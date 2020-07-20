علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورته مع والدته. وظهر "العسيلي" برفقة والدته، يلتقطان الصورة "سيلفي"، معلقًا عليها: "موعد مع السيدة الأولى.. البركة كلها ست الكل". Advertisements وتفاعل معه المتابعين في التعليقات: "ربنا يباركلك فيها أنت ابن حلال وتستاهل كل خير"، "ربنا يخليكم لبعض"، "مخدتش لون عينها ليه"، "شكلها مش مصرية"، "القمر دي مامتك" "ربنا يديها طولة العمر". ويذكر أن الفنان محمود العسيلي، شارك في رمضان 2020 بالغناء في إحدى الإعلانات التجارية مع الفنان بهاء سلطان.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي ينشر صورته مع والدته.. ومتابعون: هي مصرية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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