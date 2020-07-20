رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي: "الست المحجبة هي كمان حرة"

علاقات و مجتمع

‏علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على وقوع أزمة نزول فتاة بالمايوه الشرعي حمام السباحة، داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وذكرت "الشربيني"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعنى إيه واحدة رايحه تنزل بحر.. يتقال لها لأ مش هينفع علشان أنتى محجبة.. ‏رايحه تسهر مع جوزها في حتة، تتمنع من الدخول علشان هي محجبة.. ‏تيجي تشتري وحدة سكنية في مكان المفروض أنه راقى يتقال لها لأ مش هنبيع علشان أنتى محجبة".

وتابعت "الشربيني" استنكارها على أزمة النزول بالمايوه الشرعي (البوركيني): "زي ما الست اللي مش محجبة حرة.. الست المحجبة كمان حرة".

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يذكر أن أزمة شهدها حمام السباحة بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، حكاها أحد المواطنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بسبب وجود فتاة ترتدي المايوه الشرعي داخل حمام السباحة.

وحكى "مصطفى"، تفاصيل الواقعة التي وثقها بالفيديو قائلًا: "طبعا كل الناس اللي عرفانى، عارفة أنى مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة بس حصلت معايا النهاردة.. مشكلة أنا شايف أنها ماينفعش نسكت عليها عشان دى هتكون مثال لنا ولأخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير ولازم الناس دى تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير فى مجتمعنا".

وأضاف: "ده مثال واقعي حصل لمراتي النهاردة وأنا معاها فى pool، لقيت سكان جايين يقولولها واحنا فى الماية ماينفعش تنزلى باللبس ده أو بالمايوه ده.. قالت ليه بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط"، متابعًا: "واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد وييجى ناس يقولوا لها اخرجى عشان أنتى لابسة مايوه شرعى ومضايقة عيوننا بيه!! هنا كله لابس بيكينى أو one piece".