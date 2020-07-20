بآية قرآنية.. حنان ترك تثير قلق متابعيها

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة حنان ترك، قلق متابعيها، بما نشرته عبر حسابها الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خاصة أنه من المعروف قلة ظهورها على "السوشيال ميديا".

ونشرت "ترك" عبر حسابها الآية القرآنية: "وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرًا جميلًا".

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وهو ما أثار قلق متابعيها، فجاءت التعليقات من المتابعين والفنانين، منهم الفنانة مي كساب: "ونعم بالله"، وأيضًا من التعليقات: "ربنا يحفظك ويثبتك بعيد عن الفتن"، "أحلى حاجة أنك تنجو وأنتي متأكدة أن ربنا معاكي"، "ربنا يحفظك ويبعد عنك كل شر".

يذكر أن الفنانة حنان ترك، اعتزلت الأعمال الفنية منذ فترة، كما أنها تظهر بشكل قليل عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".