اخترنا لكِ أجمل فساتين خطوبة ملونة 2020 من إيلي صعب

في عام 2020، برزت العديد من ألوان فساتين الخطوبة النابضة بالحيوية والتي تناسب أجواء الصيف، وقد اخترنا لكِ أجمل فساتين خطوبة ملونة 2020، فساتين ملونة من ايلي صعب Elie Saab

قدم المصمم ايلي صعب فساتين ملونة ومفعمة بالأنوثة، واتسمت الفساتين بالألوان النابضة بالحيوية مثل اللون الأزرق والأخضر والوردي والأحمر.

وبرزت العديد من الصيحات المميزة في فساتين المصمم ايلي صعب مثل الفساتين الكاشفة للأكتاف والفساتين بالشق الأمامي الطويل.وأضاف المصمم الحزام حول الخصر برابطة الفيونكة للمسة أنثوية حالمة.

فساتين ملونة من مونيك لولييه Monique Lhuillier

قدمت ماركة مونيك لولييه فساتين عصرية ملونة بتصاميم تناسب مختلف الأذواق، حيث تنوعت بين الفساتين المنفوشة والفساتين الضيقة.

وظهرت العديد من الألوان في فساتين مونيك لولييه، مثل الفستان الأزرق الفاتح بالقصّة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، والفستان الأخضر الكاشف للأكتاف.

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فساتين ملونة من اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta

قدمت ماركة اوسكار دى لارنتا مجموعتة مميزة من الفساتين الملونة التي تجمع بين الفخامة والأنوثة، لتناسب العروس التي تبحث عن تصميم عصري.

وبرزت صيحة الـHigh Low في فساتين اوسكار دى لارنتا بالتصاميم المنفوشة، مثل الفساتين باللون الأحمر والأزرق والوردي لتمنح العروس إطلالة مبهرة مثل أميرات القصص الخيالية.

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