قصّات شعر قصير في 2020 تبرز جمالك في عيد الأضحى المقبل

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، تألقي بقصة شعر مميزة وجديدة مستوحاة من الدكتورة خلود. استعرضي ألبوم قصات شعر قصير 2020 لعيد الأضحى واختاري قصة شعركِ القادمة.

قصات شعر قصير 2020 مستوحاة من الدكتورة خلود:

تتميز الدكتورة خلود بحلها لتغير مظهرها بشكل عام، وقصة شعرها بشكل خاص، فدائمًا ما نراها تُجدد قصة شعرها، وإطلالتها لتواكب كل ما هو جديد وعصري وجميل. فيما يلي ستجدين قصات شعر متنوعة للشعر القصير لتتألقي بإحداها في عيد الأضحى هذا العام:

قصة الكري:

تتألق الدكتورة خلود بهذه القصة، وعادةً ما تُطل علينا بشعر كري وبتسريحات عصرية مختلفة كالريترو، والشعر الكيرلي، والشعر المموج، والمنسدل. وتناسب قصة الكري هذه الفتيات اللاتي يُحبذنّ الإطلالات العملية والعصرية الجريئة، والوجه النحيل البيضاوي، فهي تُعطي مظهرًا أكثر امتلائًا للوجنتين.

قصة البوي:

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قصة البوي تُناسب كل امرأة جريئة تُحبذ إطلالة عصرية قوية، وهي ملائمة لكل أشكال الوجه، ويُمكن قصها بطرق مختلفة، كالبوي المتدرج، وقصة البوي مع غرة جانبية طويلة أو أمامية قصيرة، كما يُمكن اعتمادها مع ألوان شعر جريئة كالفوشي والبلوند والنهدي لمظهر جريء وجميل في هذا العيد.

قصة الكري الطويل:

هذه القصة من قصات الشعر القصيرة الكلاسيكية الأنثوية الجميلة، حيث إبراز الملامح الجذابة للأنثى، والقصات الصيفية العملية التي لا تحتاج إلى كثير من الوقت لتسريحها أو العناية بها. يُمكنكِ اعتماد هذه القصة في عيد الأضحى القادم بأشكال مختلفة، إما بتدريج الشعر بحيث يبدو من الخلف أقصر من الأمام كما تعتمدها الدكتورة خلود، وإما بطول متناسق ومتساوٍ، كما يُمكنكِ إضافة غرة جانبية لمظهر أكثر حدة، أو غرة أمامية، لمظهر أكثر عفوية.

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