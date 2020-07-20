إليكِ وصفات مغربية للبشرة خاصة بالعروس تعرّفي عليها

ولأنّ كل عروس تحتاج إلى بشرة رائعة وذات ملمس كجلد الأطفال، إليكِ أفضل خلطة مغربية لحل جميع مشاكل بشرة العروس وتبييض الجسم وتوحيد لونه قبل الزفاف.وصفة الحمص والنيلة المغربية لتنعيم وتفتيح جسم العروس سريعاً المكونات: ملعقة كبيرة نيلة مغربية 2 ملعقة كبيرة حمص مطحون 2 ملعقة كبيرة حنة الجسم ملعقة كبيرة صابون مغربي مبشور ماء الورد للعجن طريقة التحضير والاستخدام: ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيداً؛ لتحصلي على معجون متماسك. دلكي الوجه والجسم بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الجسم بالماء الدافئ. دلكي الجسم بليفة طبية، وكرري الوصفة مرتين أسبوعياً لتحصلي على توحيد لون الجسم وتفتيحه. ملحوظة: يمكنك خلط جميع المكونات الجافة ما عدا ماء الورد والصابون، وحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام. وصفة الطين المغربي لتنظيف وتبيض جسم العروس وصفة الطين المغربي والعسل لتنظيف وتنعيم وتبييض البشرة Advertisements المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الطين المغربي ملعقة كبيرة عسل ملعقة كبيرة عصير ليمون ملعقة كبيرة زبادي 4 ملاعق كبيرة ماء دافئ للعجن طريقة التحضير والاستخدام: ضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيداً؛ حتى يصبح الخليط متماسكاً قليلاً. اغسلي البشرة جيداً قبل استخدام الخليط، ووزعي الخليط على البشرة مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقة واحدة. اتركيها لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر. كرري الوصفة مرتين أسبوعياً ولمدة شهر لتنظيف البشرة وتفتيحها سريعاً. قد يهمك أيضا: التونر قبل السيروم لكن بعد المقشّر ماء الورد إكسير البشرة الجافة

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