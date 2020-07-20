دائما ما تخطف الأنظار.. درة تتألق بإطلالة مختلفة وناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تطل درة دائمًا بإطلالات مفعمة بالأنوثة تناسب قوامها، وتبرز رشاقتها، إذ تألقت في آخر ظهور لها بلوك كاجوال. ارتدت درة تيشرت أبيض مزيناً برسمة مطبوعة على شكل وجه وحولها نقوش على هيئة مربعات بالأبيض والأسود. ونسقت درة مع التيشرت، بنطلون جينز هاي ويست، مزيناً بحزام باللون السيلفر، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض. واعتمدت درة إكسسوارات بسيطة وأنيقة في نفس الوقت، واكفتت بسلسلة متعددة الطبقات وإسوار باللون الذهبي.

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