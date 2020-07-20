طفلك يبكي بسبب ألم البطن؟.. إليك أعراض الإصابة بفطريات الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يعاني بعض الأطفال من مشكلات مرتبطة بالجهاز الهضمي، على رأسها ألم البطن الذي يدفعهم إلى البكاء والصراخ، وفي بعض الأحيان، تشير تلك الأعراض إلى الإصابة بفطريات الأمعاء.اضغط هنا

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