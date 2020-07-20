سوسن بدر تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة وحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

استطاعت الفنانة القديرة سوسن بدر أن تخطف قلوب الجمهور في الفترة الأخيرة بإطلالاتها المتنوعة التي تمسكت فيها بجمالها الطبيعي دون تدخل عمليات تجميل او اخفاء ملامح تقدمها في العمر.

اعتادت سوسن أن تظهر بتجاعيد وجهها دون تعديل فيها أو اخفاءها بالمكياج، وكشفت لجمهورها أنها تحب أن تظهر كما هي وأن علامات التقدم في العمر هي علامات جديدة للجمال.

شاركت سوسن جمهورها بأحدث إطلالة لها وهي في عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، بإطلالة أنيقة.

ارتدت سوسن عباءة فضفاضة بألوان صيفية شملت الأزرق والفوشيا والأصفر والأبيض، مزينة بالكامل بالرسوم والطبعات الحيوية.

واختارت سوسن أن تضع مكياج بسيط يتناسب مع أجوء الصيف والبحر، مما أظهر ملامحها الطبيعية.

