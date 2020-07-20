شام الذهبي ابنة أصالة تنشر صور من حفل خطبتها: شكرا لأنك حقيقة

علاقات و مجتمع

حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، على مشاركة متابعيها بصور جديدة من حفل خطبتها على الدكتور معتز نصير، الذي احتفلت به الأحد الماضي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصور أسرة "شام" وخطيبها، وظهر خطيبها في إحدى الصور، وهو يطبع قبلة على رأسها، وعلقت: "العائلة تكبر، شكرًا لأنك حقيقة، لأنك أنت، وجعلتني أرى جانب مختلف من الحياة".

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ويعمل الدكتور معتز نصير، في مجال الأمراض الجلدية والتجميل، استطاع أن يمثل مصر في المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية، سافر إلى كاليفورنيا لتعلم طب الجماليات.

وكانت شام الذهبي، سبق لها الزواج، إذ تزوجت من أحمد الجوهر، وانفصلت عنه منذ عامين تقريبا.