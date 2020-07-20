منها خفض الوزن.. فوائد تناول وجبة العشاء مبكرا

صحة

أوضحت دراسة حديثة، أن تناول العشاء في وقت متأخر، يمكن أن يسبب زيادة الوزن، وارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يؤثر على جلوكوز الدم، والقدرة على حرق الدهون.

ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت متأخر كان لديهم مستويات عالية من السكر في الدم أعلى بنسبة 20% تقريبًا، وانخفض حرق الدهون بنسبة 10%، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا العشاء في وقت سابق، بحسب ما ذكره موقع "health line".

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وأكدت الدراسة أن تناول الطعام المتأخر مرتبط بالسمنة، ويرتبط تناول العشاء مبكرا بخفض كمية الدهون من الجسم.

طرق تساعد على تجنب زيادة الوزن

الحرص على تناول وجبة خفيفة صغيرة وعالية البروتين مثل الزبادي مع المكسرات في وقت متأخر بعد الظهر إذا كنت تعرف أنك ستعود إلى المنزل في وقت متأخر.

تناول وجبات خفيفة في وسط اليوم حتى تساعد على تناول وجبة العشاء مبكرا.

يمكن أن تشمل وجبة العشاء سلطة صغيرة مع الدجاج المشوى ونصف ساندويتش وفواكه أو كوب من الخضار وكوب من الحليب قليل الدسم.