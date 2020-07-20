فيديو.. مبروك عطية للأزواج: طلبات البيت تغذي البطن والكلمة تغذي الروح

علاقات و مجتمع

تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن وسائل التهوين على البلاءات، مشيرا إلى أنه يجب اللجوء للصبر والصلاة في حالة الابتلاءات.

وقال عطية خلال حديثه في فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "الاستعانة بالله إذا تم استثمارها ستصلح الكثير من البيوت.. هتصلح حال واحدة لما جوزها يقوله يا نور عينيا يا أهلي وكل اللي ليا.. الزوجة ممكن يجذبها الكلام المعسول اللي بتسمعه في الأغاني والرومانسية مع إن الزوج بيقول كلام رومانسي بردو بس مش كلام.. بيقول بدراعاته اللي بتبقى شايلة طلبات البيت.. لو الست اللي معاه فاهمة واستعينوا بالصبر والصلاة هتفهم إنه زوجها بيحبها وبيقول أحلى كلام".

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وأضاف عطية: "لو جوزك جابلك طلباتك والحاجة اللي بتحبيها يبقى هي دي دليل حبه، ولكن المفروض الراجل وهو جايب الطلبات يقول كلام حلو.. يقولها دراعي وجعني من الطلبات بس علشان عيونك الوجع راح.. العيال دي عاوزة كورس والله".

وتابع عطية: "لازم تقولوا لولادكم كل ما تدخل على مراتك بحاجة قولها كلمة حلوة.. قولها اتفضلي يا عمري.. الكلمة مع الطلبات.. الطلبات تغذي البطن والكلمة تغذي الروح".

واستكمل عطية: "هديلك درس غالي.. لو قالت عاوزة 100 وفتحت محفظتك أديلها 200 وقولها بنت حلال ورزقك واسع وقتها الدنيا هتبقى شكل تاني وبوس إيديها.. أنا عاوز كل أب يوعي ابنه يتعامل إزاي مع زوجته"، مشيرا إلى أن الرجل إذا تزوج من فتاة لم يسبق لها الزواج من قبل وكان متزوجا من غيرها يجب ألا يخرج قبل مرور 7 ليالٍ مع زوجته الجديدة، ثم يوزع الأيام ويعدل بين زوجاته الأخريات، ولكن إذا كانت متزوجة من قبل يقضي معها 3 أيام فقط".