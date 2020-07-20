تسجيل صوتي لوالدة تامر حسني: "الأب الكبير لينا.. شايل مسؤوليتنا من صغره"

علاقات و مجتمع

تسجيل صوتي نشره الفنان تامر حسني، لوالدته عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي إنستجرام، وهي متحدثة عنه، وتحمله للمسؤولية.

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وعبرت والدة الفنان تامر حسني، عن تحمل نجلها للمسؤولية من صغره: "تامر ابني في نفس الوقت أبويا كمان، وأبو أبوه وأبو أخوه.. أبونا كلنا وشايل الحمل من هو صغير.. هو الأب الكبير".

ونشر "حسني"، جزء من لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، متحدثًا عن علاقته بوالدته: "مهما كبرت وعشت وشفت، معملش خطوة غير وهي راضية عني.. قالتلي خد بالك من حاجة ربنا يرزقك بيبقي بيرزقك مش عشانك أنت، عشان ناس اللي حواليك.. كل ما تكبر الدايرة دي رزقك هيزيد".

يذكر أن الفنان تامر حسني، يصور حاليًا فيلمه "مش أنا"، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.