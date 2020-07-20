آخرهم مولود "السيدة زينب".. أمهات وضعن أبناءهن داخل محطات المترو

ماما

باتت علامات المخاض تراودها بين الحين والآخر، تحاول تجاهلها فهي في مكان غير مؤهل لاستقبال مولودها، لكن مقاومتها لم تأتِ بشيء، فدقائق قليلة وأطلقت صرخاتها مستغيثة بمن حولها، لمساعدتها في عملية الولادة داخل مترو الأنفاق.

ففي صباح اليوم، وتحديدًا في الثامنة صباحًا، شهدت محطة مترو السيدة زينب، ولادة سيدة لطفلها، أثناء قدوم السيدة من محطة مترو حلوان، وحينما تزايدت آلام الولادة اضطرت النزول في محطة "السيدة زينب"، ووضعت مولودها، الذي أسمته "السيد" مستبشرة باسم المحطة.

ولادة سيدة داخل محطة المترو لم يكن الأول، إذ شهدت قبل ذلك ولادة سيدات داخل مترو الأنفاق، الذي تحول لما يشبه غرفة ولادة مستعجلة.

سراي القبة

ففي منتصف الشهر الماضي، كانت محطة سراي القبة شاهدة على ولادة سيدة لمولودتها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وقدمت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى محطات مترو الأنفاق فى تقديم الرعاية للسيدة بداية من ورود البلاغ بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها.

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المرج الجديدة

كانت محطة المرج الجديدة شاهدة هي الأخرى حول تجمع عدة سيدات حول صراخ سيدة حامل سقطت على الأرض داخل محطة مترو المرج الجديدة، وتبين أنها على وشك الولادة.

ووضعت السيدات حاجز قماشي لحجب الرؤية، وأقدمن على مساعدتها على وضع مولودها، ليتم نقلها بعد ذلك داخل سيارة الإسعاف المجهزة.

حلوان

وبداخل عربة السيدات، فاجأت آلام الولادة سيدة كانت تستقل المترو من محطة حلوان وفي طريقها إلى عملها بوسط المدينة، لتتجمع حولها السيدات اللاتي استطاعن الاستغاثة بقائد المترو الذي أوقف الحركة على الفور.

وتجمعت السيدات لمساعدة السيدة في وضع مولودها داخل عربة السيدات، وتم إنزال السيدة ومولودها إلى رصيف المحطة ونقلهما للمستشفى للإطمئنان على صحتهما.

السيدة زينب

وضعت سيدة تدعى هند صلاح مولودها في محطة مترو السيدة زينب، حيث كانت تستقل السيدة المترو متهجة إلى حلوان، لكنها شعرت بآلام الولادة، لتتلقى المساعدة ممن حولها.

وبعد أن وضعت السيدة مولودها، تم نقلها لمستشفى القصر العيني للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين، وحضر إليها زوجها.

الملك الصالح

لم تكن محطة الملك الصالح، بعيدة عن هذا المشهد حيث كانت شاهدة على استقبال سيدة لمولودها داخل محطة المترو، وبعد أن استدعى الأطباء لولادة السيدة، طالب الركاب السيدة بتسمية المولود صلاح، تيمنًا باللاعب العالمي محمد صلاح.