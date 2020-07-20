محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تنشأ حساسية الأسنان نتيجة ضعف طبقة المينا التي تغلف سطح السن الخارجي، وتحتاج إلى العلاج للتخلص من أعراضها المزعجة التي تمنع من تناول الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشعر بألم عند تناول الحلويات؟.. إليك أعراض حساسية الأسنان وطرق الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.