منها الزغطة.. 8 أصوات غريبة تدل على مشكلة بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يطلق الجسم بعض الأصوات الغريبة التي تدل على وجود مشكلة معينة تستدعي الالتفات إليها وعلاجها أو التوجه إلى الطبيب المختص على الفور. اضغط هنا

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