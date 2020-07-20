قبل اتهامها بالعنصرية.. مواقف جدلية اقترنت باسم يارا ناعوم

علاقات و مجتمع

تصدرت يارا ناعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب اتهامها بالعنصرية، عقب مهاجمتها إحدى "الشغالات" بسبب نزولها حمام السباحة، الأمر الذي ردت عليه زوجة اللاعب، و"متعب" أيضًا مؤكدين إحالة الأمر للقانون.

يارا ناعوم، ملكة جمال مصر لعام 2008، ، التي بات اسمها يثير الجدل منذ خطبتها لمهاجم الأهلي ومنتخب مصر في سبتمبر 2010، ومن قبل الخطبة أيضًا بعدما ظهرت معه فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمشاهدة إحدى مبارايات دوري المجموعات لبطولة رابطة الأبطال الأفريقية.

ويرصد "هن" مواقف جدلية اقترن بها اسم زوجة لاعب الأهلي.

تهديد برفع صورتها بالمايوه

في يونيو 2011، وتحديدًا خلال مبارة القمة، التي استضافها مدرجات استاد القاهرة الدولي، قرر بعض جماهير الزمالك الهتاف باسم يارا وعماد، بل والتهديد برفع صورها بالمايوه خلال تواجدها بفعاليات مسابقة ملكة جمال مصر، الأمر الذي يعد الصدام الأول، والحالة الجدلية الأولى بين يارا والجماهير، خاصة أن جماهير الأهلي كانت تلقي عليها اللوم في حال تدهور مستوى "متعب".

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يارا تهاجم الجهاز الفني للأهلي

شنت يارا نعوم، هجومًا لاذعًا في ديسمبر 2016، على الجهاز الفني للنادي الأهلي، خلال مسيرة المدرب مارتن يول، بسبب استبعاد زوجها من المشاركة فى مباراة روما الودية.

وكتبت حينها، قائلة: "على فكرة عماد ماكنش محجوز له تذكرة عودة مع الفريق وماكنش هيرجع معاهم، يا ترى العيب ده في السيستم ولا فينا ولا في مين بالظبط؟؟".

يارا تهاجم من جديد

في يوليو 2017، خرج عماد متعب باكيًا من ملعب الجيش ببرج العرب، الأمر الذي أشار البعض لكونه استعداد لاعتزال اللاعب بعد خلافاته مع حسام البدري.

لتخرج يارا ناعوم، ترد وتهاجم، قائلة: "عماد فى الأهلي ولن يتركه أبدا وكفايه بقى وعلاقته بكابتن البدري رائعة وليت الكاذبون يتوقفوا".

وأعلنت يارا ناعوم زواجها من لاعب الأهلي السابق في عام 2011، حيث رُزقا بطفلتين تمارا وسيلين.