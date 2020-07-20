عبد الله رشدي يعلق على تهديد زوج لزوجته بنشر صورها عارية

علاقات و مجتمع

علق الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، على أزمة السيدة "دعاء" التي أرسل زوجها صورتها خلال الاستحمام لشقيقها وتهديدها بإرسالها لزملاءها في العمل بعدما طلبت منه الإنفاق.

وكتب "رشدي" عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي: "بلغنا أن رجلًا تشاجر مع امرأته بشأن المال.. فصورها عاريةً ليبتزها بذلك".

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وتابع "رشدي": "أيًا ما كان الخطأ منه أو منها في النزاع المالي، فإنَّ فعلتَه قبيحة تنافي الرجولة وتأباها المروءة، ولا تعيب المرأةَ والله بل تعيبه وتشينه وتصم وجهه بالعار".

مختتمًا: "أمثال هؤلاء نسأل الله أن يطهر الكون منهم ومن قباحاتهم التي ما سمعنا عنها في الغابرين الأوائل".

قصة دعاء مع تعنيف زوجها

وروت دعاء محمد في تصريحات لـ"هن"، تفاصيل العنف الذي تعرضت له على يد زوجها، الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق وأقامت ضده قضية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في العمل.

مأساة "دعاء".. طالبت زوجها بالإنفاق على أسرته فأرسل صورتها "تحت الدش" لشقيقها