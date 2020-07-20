الامارات | إبنة أصالة تنشر صور من خطوبتها: شكراً لكونك صادقا

شكرا لقرائتكم خبر عن إبنة أصالة تنشر صور من خطوبتها: شكراً لكونك صادقا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصرى، عددا من صور من حفل خطوبتها على الدكتور معتز نصير، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستغرام"، وبدا الحفل عائليا وعلى نطاق ضيق.

جمعت الصورة الأولى جميع أفراد الأسرتين، بينما ظهرت فى الثانية برفقة خطيبها الدكتور معتز نصير، وهو يقبل رأسها، وكتبت شام في تعليقها على الصور، "الأسرة تتحسن، شكراً لكونك صادقا، أن تكون أنت.. وتبين لي جانبًا مختلفًا في الحياة إلى الأبد.. دكتور معتز نصير".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الفنانة أصالة خطوبة ابنتها شام الذهبي، مساء أمس الأحد، وشاركت متابعيها على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، مقطع فيديو من خطوبة ابنتها شام، تداوله رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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