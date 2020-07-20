"والدته أسمته السيد".. ولادة طفل بمحطة مترو السيدة زينب

علاقات و مجتمع
شهدت محطة مترو السيدة زينب اليوم، ولادة طفل الساعة الثامنة صباحًا أثناء قدوم سيدة من حلوان، حتى ارتفع صراخ السيدات بالمترو ليتوقف لإنقاذ السيدة.
وأكد أحد العاملين بالمحطة، الذى طالب بعد ذكر اسمه، أثناء حديثه لـ "هُن"، أن السيدة البالغة من العمر 25 عامًا، وضعت مولودها الساعة الثامنة صباحًا، أثناء قدومها من محطة مترو حلوان، حيث شعرت بآلام الولادة لتضطر للنزول من المترو بمحطة السيدة زينب بمساعدة السيدات.
سمت الولد "السيد" على اسم المحطة
صراخ مستمر للسيدة العشرينية انتهى بانتقالها إلى غرفة أمن المحطة، حتى جرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى، حيث قررت السيدة اقتباس اسم نجلها الأول من اسم المحطة "السيدة زينب فأسمته "السيد".
لم تكن هذه الولادة الأولى بمحطة مترو السيدة زينت، حيث سبقتها ولادة سيدة تدعى هند صلاح، والتي وضعت مولودها في محطة مترو السيدة زينب، حيث كانت تستقل المترو متهجة إلى حلوان، لكنها شعرت بآلام الولادة، لتتلقى المساعدة ممن حولها.
وبعد أن وضعت مولودها، جرى نقلها لمستشفى القصر العيني للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين، وحضر إليها زوجها في المستشفى.
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